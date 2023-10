Magnifico murales dedicato a Maradona e Carmando: l’omaggio è meraviglioso – VIDEO

Un nuovo murales colora le mura della città di Napoli. Da brividi il tributo partenopeo a Maradona e Carmando.

I murales rappresentano una parte importantissima della città di Napoli, fra l’ormai iconico disegno dedicato a Diego Armando Maradona, divenuto metà per turisti sui Quartieri Spagnoli, alle ben note immagini dispensate dall’artista Jorit nella periferia del capoluogo. Come non nominare, quindi, anche le tante rappresentazioni apparse fra i vicoli partenopei i seguito al trionfo nella corsa Scudetto. L’ultima invenzione da parte dei napoletani ha però catturato notevolmente l’attenzione sui social.

Il bacio di Carmando e Maradona diventa un murales, il tributo è da brividi

Una delle scene più iconiche targate Napoli anni 80 è senz’altro il rito che aveva Diego Armando Maradona prima del calcio d’inizio di ogni sfida. Il bacio sulla fronte allo storico massaggiatore Carmando ha infatti più volte fatto il giro delle TV prima e dei social poi, contraddistinguendo l’epoca d’oro degli azzurri fino a diventare uno dei cori più volte intonati dagli Ultras partenopei sugli spalti.

Una scena entrata ormai nella cultura di Napoli, tanto da esser divenuta un murales da brividi in zona Santa Maria la Carità. Un enorme rappresentazione della scena tanto cara al popolo napoletano, impazzata ben presto sui social a causa della bellezza inaudita del disegno nonché del significato che vive dietro di esso.