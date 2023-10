Lindstrom da non credere: quello che succede con la Danimarca spiazza tutti

Da non credere quanto accaduto in Danimarca, dove il protagonista degli ultimi discutibili eventi è proprio Jesper Lindstrom.

Continua il momento negativo con protagonista Jesper Lindstrom. L’ex Francoforte non ha infatti ancora trovato spazio nelle rotazioni targate Napoli, apparendo poco sul campo ed ancor meno da titolare. Proprio per questo, la sosta per le Nazionali poteva rappresentare una sorta di riscatto per il danese, uomo punta della propria compagine da qualche anno. Quanto accaduto in Danimarca ha fatto però discutere.

Danimarca-Kazakistan, appena un minuto per Lindstrom

Ha lasciato non poco stupiti i tifosi danesi quanto accaduto al Parken Stadium di Copenaghen. Nel corso del match fra Danimarca e Kazakistan, valido per il 7° turno del gruppo H delle qualificazioni ad Euro2024, il calciatore del Napoli Jesper Lindstrom ha totalizzato un singolo minuto in campo, entrando al 92′ al posto di Hojlund. Una scleta che ha lasciato molti supporter danesi sbigottiti nonostante il 3-1 finale, creando non poca polemica.

Il motivo di tale esclusione è senz’altro racchiuso dietro all’abbordabilità dell’avversario, seppur fra pochi giorni la Danimarca sia attesa da San Marino, fanalino di coda del girone. In molti hanno però criticato tale scelta da parte del CT Hjulmand, divise tra chi voleva un ingresso anticipato di Lindstrom e chi invece, per evitarne un inutile subentro, avrebbe preferito vederlo in panchina per tutta la durata del match.