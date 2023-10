La gaffe di Giuntoli fa infuriare tutti: che attacco sui social

Cristiano Giuntoli, intervistato a Trento, si è reso protagonista di una gaffe che ha fatto infuriare il pubblico femminile e non solo.

La Serie A si è fermata per lasciar spazio come di consuetudine alla sosta per le Nazionali. Questa volta, però, si è parlato veramente molto poco di campo. Ieri sera la Nazionale guidata da Luciano Spalletti è riuscita ad imporsi per 4-0 contro Malta. La vittoria è stata fondamentale per gli azzurri in vista dei prossimi impegni di qualificazione a Euro 2024. L’Italia dovrà affrontare martedì l’Inghilterra. Nella prossima sosta dovrà vedersela contro la Macedonia del Nord di Elmas e l’Ucraina. Match non semplice e soprattutto di vitale importanza per qualificarsi ai prossimi Europei e difendere il titolo conquistato due estati fa.

Come detto, però, la sosta per le Nazionali non è stata tranquilla come accade solitamente. Il calcio italiano è stato investito da un nuovo scandalo scommesse. Al centro del ciclone mediatico sono finiti Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. I tre sono stati interrogati dalla magistratura dopo che Fabrizio Corona, il “Re dei Paparazzi” ha reso noto come i loro nomi siano finiti nel giro di alcune scommesse illegali.

Al momento non si parla ancora di partite truccate ma solo di puntate come se fossero dei semplici giocatori. Nicolò Fagioli si è autodenunciato alla magistratura e la Juventus ha fatto sapere come abbia avvertito gli organi competenti in maniera tempestiva. Secondo quanto si è appreso nelle ultime ore, invece, Zaniolo avrebbe respinto le accuse di aver fatto scommesse su partite di calcio, ma solo su Poker e Blackjack. Sandro Tonali, ex Milan, sarebbe il più colpito da questa situazione. Il centrocampista del Newcastle avrebbe parlato alla magistratura in lacrime e ora ha deciso di intraprendere un percorso psicologico per affrontare la sua ludopatia.

Non solo calcio scommesse, altra polemica: c’entra Giuntoli

In questa sosta per le Nazionali, però, pare che le polemiche e gli scandali non vogliano proprio terminare. In questi giorni a Trento è andato in scena il Festival dello Sport. Presenti a Trento tante figure del calcio italiano. Tra queste anche Cristiano Giuntoli.

L’ex ds del Napoli, oggi dirigente della Juventus ha presenziato oggi al Festival di Trento. Nel corso della lunga chiacchierata, Giuntoli ha affrontato diversi temi, ma è cascato in una gaffe che ha fatto infuriare le donne e non solo.

Parlando del suo lavoro di ds, Giuntoli si è espresso così sui possibili flop di mercato:

“Noi cerchiamo di sbagliare il meno possibile, ma di errori ne facciamo tanti. Uno prende un calciatore pensando sia la fidanzata giusta, poi te la metti in casa e capisci che non fa da mangiare, non lava, non stira..”

Una frase sicuramente infelice che sta generando diverse polemiche sui social. Anche alcune influencer hanno criticato le parole di Giuntoli. Tra queste c’è anche Anna Trieste.

La nota tifosa partenopea ha prima preso in giro Giuntoli per gli acquisti di Grassi e Regini, poi ha criticato duramente le parole dell’ex ds del Napoli.

Di seguito le sue parole: