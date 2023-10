Infortunio Osimhen, comunicato dalla Nigeria: Napoli preoccupato

L’infortunio di Victor Osimhen tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi del Napoli. Dalla Nigeria arriva la notizia ufficiale sul centravanti azzurro.

Victor Osimhen anche quest’anno sarà una pedina fondamentale per la stagione del Napoli. Dopo lo straordinario scudetto conquistato la scorsa stagione, il centravanti nigeriano è pronto a caricarsi sulle spalle la squadra. Il Napoli di Garcìa, però, non è partito benissimo. Gli azzurri hanno alternato prestazione che hanno ricordato il Napoli dello scorso anno ad altre che sono state quasi catastrofiche. Contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, infatti, il Napoli è sembrato quello di inizio stagione. Gli azzurri non hanno creato alcun pericolo dalle parti di Pietro Terracciano. Il gioco azzurro, infatti, non era fluido e solo Osimhen è riuscito ad essere pericoloso grazie alla sua tenacia e voglia di lottare. Il rigore procurato e poi siglato dallo stesso capocannoniere della scorsa Serie A, è arrivato solo per la tenacia di Osimhen nel lottare su un pallone ribattuto in area.

Il futuro della stagione del Napoli, dunque, dipende molto da Victor Osimhen. Da quando è arrivato a Napoli, però, il nigeriano non ha mai avuto una stagione priva di problemi. Soprattutto dal punto di vista fisico, Osimhen ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. Il primo anno, Osimhen, si infortunò alla spalla durante una sosta per le Nazionali. Il calvario fu lunghissimo e poi subentrò la positività al covid che ne prolungò l’assenza. Al secondo anno in maglia azzurra, Osimhen si è fratturato il volto in un contrato aereo con Milan Skriniar. Come raccontato dallo stesso Osimhen, l’infortunio è stato molto grave e tutt’oggi porta ancora la mascherina protettiva. Anche lo scorso anno Osimhen ha dovuto fare i conti con gli infortuni. Al debutto in Champions League contro il Liverpool, il nigeriano è stato costretto ad uscire per un problema di natura muscolare che lo ha tenuto fuori per più di un mese.

Infortunio Osimhen, la decisione ufficiale

La sosta per le Nazionali ha dato tempo a Garcìa di riorganizzare le idee, ma potrebbe aver privato il francese di Osimhen.

Victor Osimhen si è infortunato in amichevole contro l’Arabia Saudita e non ci sono ancora certezze sulle sue condizioni. Dalla Nigeria, però, arriva la notizia ufficiale.

La Nazionale nigeriana ha annunciato come Osimhen non abbia partecipato all’allenamento odierno a scopo precauzionale su consiglio dell’equipe medica.