Il Napoli all’assalto del colpo grosso: è sfida a Juve, Milan e Inter

Possibile idea Napoli per la finestra invernale di calciomercato. Pronta la sfida alle 3 potenze del Nord per il calciatore.

In casa Napoli la situazione è ancora in bilico alla luce di quanto sviluppatosi nelle ultime giornate. Tra presunti esoneri, rifiuti e ripensamenti, gli azzurri sono infatti ancora tra le mani di Rudi Garcia, cui ruolo sulla panchina partenopea è tutt’altro che stabile. Con il fiato di De Laurentiis sul collo infatti, il francese dovrà cercare di fare il minor numero di sbagli possibili al rientro dalla sosta per rimanere ancora il tecnico dei Campioni d’Italia.

Malumori già sufficienti di proprio, ma che dividono il proprio spazio nella testa dei tifosi azzurri con la situazione rinnovi. Ancora giallo in merito ad Osimhen (infortunatosi tra l’altro con la Nigeria) e Kvaratskhelia, con Zielinski e Politano che rischiano addirittura la dipartita a parametro zero. La società azzurra prevede però di cominciare a muoversi sul campo a breve, sbloccando in aggiunta una possibile idea per il mercato di gennaio.

Ritorno di fiamma per Samardzic, il punto sul Napoli

La finestra invernale di mercato potrebbe diventare un’occasione senza precedenti per il Napoli, di solito abbastanza restio dal mettere a segno grandi colpi a stagione in corso. Nonostante questo però, l’occasione è irripetibile, e porterebbe gli azzurri non solo ad un ritorno di fiamma ma anche ad una vera e propria sfida ad Inter, Milan e Juventus. Ora più che mai infatti, Samardzic potrebbe tornare a ruotare in ottica Napoli, dove un innesto del genere potrebbe tornare a regalare vivacità ad un ambiente e ad un reparto abbastanza spento.

A dar manforte agli azzurri, l’improvviso picco del cartellino del centrocampista nonché i contatti già avviati con l’entourage in estate. Un vantaggio che potrebbe spingere la società partenopea allo scatto verso il serbo, cui la dimensione Udine, per giunta in crisi, veste ampiamente stretta. Poter vedere quindi Samardzic siglare al Maradona una rete simil Napoli-Udinese, questa volta con la casacca azzurra, rappresenta un vero e proprio sogno per i tifosi partenopei, ma la strada risulta essere ancora in salita.

Sulle tracce del serbo e pronti ad azzannare vista tale occasione vi sono anche Juventus, Milan ed Inter, con tutte e 3 le squadre del Nord alle prese con situazioni intriganti e diverse. I bianconeri pensano infatti a Samardzic per rimpolpare un centrocampo sfasciato dagli ultimi scandali, con i rossoneri pronti invece a capitalizzare sull’abbassamento del valore del cartellino. Infine vi sono i nerazzurri, pronti a seppellire l’ascia di guerra impugnata d’estate per tentare un nuovo assalto all’attuale uomo cardine dell’Udinese. Sarà quindi una sfida all’ultima offerta di mercato.