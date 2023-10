Corona tira in causa anche Spalletti: parole durissime sui social

Anche Luciano Spalletti è stato preso in causa da Fabrizio Corona nel recente caso calcio scommesse. Durissime le parole verso il CT.

Il mondo del calcio in Italia sta forse attraversando uno dei periodi più bui degli ultimi anni, complice lo scandalo scommesse sportive abbattutosi su alcuni calciatori della Nazionale italiana. Nazionale allenata appunto dall’ex tecnico del Napoli Luciano Spalletti, tirato in ballo da Fabrizio Corona attraverso le ultime Instagram stories dell’agente fotografico.

Corona attacca Spalletti, le dure parole

Non risparmia proprio nessuno negli ultimi giorni Fabrizio Corona, reo di aver rivelato alla stampa italiana dei possibili casi di ludopatia all’interno degli spogliatoi italiani, come quelli di Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski. I primi tre, in quanto membri della Nazionale, sono stati difesi a spada tratta da Spalletti, incappato però nelle ire di Corona.

“Il fatto che Spalletti, invece che prendere atto dei problemi che ci sono in casa, sposti l’attenzione su di me è un fatto molto grave“, ha scritto l’agente, dando via ad un vero e proprio attacco nei confronti del CT. “L’allenatore della Nazionale, oltre che a un ruolo tecnico, ricopre anche una carica simbolica e culturale. L’avere nel proprio spogliatoio dei possibili casi di ludopatia ed invece di affrontarli attaccare chi crea gli scoop enfatizza sempre più l’aura di business puro assunto dal calcio“, ha continuato Corona.

Poi, la più shockante delle dichiarazioni. “Non ho visto l’intera conferenza, ma se i toni di Spalletti sono rimasti questi vuol dire che ad oggi il calcio è solo questione di business e di denaro. E magari è proprio questo, forse, che spinge dei giovani così ricchi ma così fragili nelle braccia della ludopatia“, ha concluso Corona.