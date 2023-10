Bellissima sorpresa per Hamsik: che regalo dei tifosi del Napoli (FOTO)

Lo storico capitano del Napoli, Marek Hamsik ha ricevuto una sorpresa speciale da parte dei tifosi azzurri.

Il legame che lega Marek Hamsik al Napoli e i tifosi all’ex numero 17 azzurro è indissolubile. L’ex centrocampista slovacco ha appeso quest’anno gli scarpini al chiodo ed è entrato a far parte dello staff tecnico della nazionale slovacca.

In questa sosta ha dunque seguito la Slovacchia impegnata nei match di qualificazione a Euro 2024. Lobotka e compagni giocheranno domani in Lussemburgo e per Hamsik è arrivata una piacevole sorpresa

Hamsik-Napoli, che piacevole sorpresa

Al termine del match tra Slovacchia e Lussemburgo, Marek Hamsik è stato raggiunto da alcuni tifosi del Napoli.

I tifosi del Napoli Club Lussemburgo ha incontrato Marek Hamsik. Per l’ex capitano azzurro, oltre alle foto di rito è arrivata anche una piacevolissima sorpresa. Ad Hamsik è stata consegnata la tessera del Club Napoli ed è diventato ora socio onorario.