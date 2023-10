Spalletti: “Gara mai in discussione”, poi la risposta sulla prima punta

Dopo giorni complicatissimi a causa dello scandalo scommesse, l’Italia vince contro Malta: le parole di Spalletti.

Il calcio italiano è stato investito da un nuovo scandalo scommesse. Come ormai noto la magistratura sta seguendo un’accurata indagine circa alcuni calciatori sospettati di aver effettuato alcune scommesse sul calcio o su siti illegali.

Nel frattempo, mentre alcuni come Tonali e Zaniolo lasciavano Coverciano, l’Italia doveva preparare l’importante sfida contro Malta valida per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Luciano Spalletti, ct degli azzurri, è riuscito nell’arduo compito di lasciare alle spalle quanto accaduto negli ultimi giorni ed è riuscito a motivare la squadra.

L’Italia è riuscita ad imporsi per 4-0 contro Malta. Al termine del match, Luciano Spalletti ha parlato così:

Che peso specifico ha questa vittoria?

“Peso specifico è quello dei tre punti, con una partita mai in discussione e senza prendere sotto gamba l’impegno. Il gruppo sta crescendo bene e sta cercando di giocare un buon calcio e per questo siamo contenti”.

Kean?

“Ha giocato sulla fascia e ha fatto una grande partita, ha puntato l’uomo è fatto sentire la sua fisicità. È un giocatore che ci farà comodo e gli ho fatto i complimenti”.

Inghilterra?

È una partita che ci può far capire le nostre potenzialità. Al momento non posso dire di più, dopo la partita vi farò sapere qualcos’altro”.