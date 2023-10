“Ho Napoli nel cuore”, la splendida rivelazione dell’artista

Splendide le dichiarazioni da parte dell’artista nei confronti di Napoli e dei suoi cittadini. Le parole sono tutte da gustare.

L’aura assunta dalla città di Napoli negli ultimi mesi ha senz’altro caratterizzato al meglio il popolo all’ombra del Vesuvio, tornato a risplendere sia grazie a quanto accaduto sui campi della Serie A sia grazie alle conseguenze vissute tra i vicoli del capoluogo. Una folla di turisti ha infatti affollato la metropoli partenopea nell’ultimo anno, tornando ad apprezzare monumenti, panorama e calore umano, per l’occasione ancor più tinti d’azzurro, spesso dimenticati o “sottovalutati” dai più da ormai qualche tempo.

Lo sa bene la nota artista italiana, intervenuta in splendidi appellativi nei confronti di Napoli e dei suoi cittadini. Intervistata dalla redazione de Il Mattino infatti, una lunga dichiarazione d’amore ha contraddistinto le parole della cantante, in grado di far emozionare e non poco tutto il popolo partenopeo all’ascolto.

Emma Marrone pazza di Napoli, le parole dell’artista

Già intravista in ottica Napoli lo scorso 4 giugno, quando si esibì cantando “Napul è” d’innanzi ai 55 mila del Maradona, in occasione della festa Scudetto, Emma Marrone è tornata a parlare della città partenopea, rivelando più di qualche retroscena circa il suo amore per il capoluogo campano. La stessa cantante è infatti attesa per due concerti, l’11 ed il 13 dicembre, al Duel Beat di Pozzuoli, e per l’occasione è stata intervistata tra le pagine de Il Mattino. In un’amichevole chiacchierata, Emma ha dunque fatto emergere più di qualche aspetto della sua vita privata, rimarcando ulteriormente l’amore provato nei confronti di Napoli e dei napoletani.

“Ho Napoli nel mio cuore“, ha sin da subito dichiarato la cantante, poi ben presto tornata sull’esibizione al Maradona anticipata poc’anzi. “Cantare il mio maestro Pino Daniele davanti a tutte quelle persone, abbracciare Nino D’Angelo a fine esibizione, è stata un’emozione indescrivibile“, ha quindi continuato Emma. Quest’ultima ha poi rivelato qualche tratto da turista assunto nel passato all’ombra del Vesuvio.

“Ho visitato la Cappella della Madonna che scioglie i nodi e quella del Cristo Velato. Personalmente sono una cattolica non praticante, ma Napoli accende un forte senso di spiritualità dentro me. A dicembre sarò di nuovo in città per due date e nel giorno libero prevedo di fare la turista“, ha dunque concluso Emma. Emozioni forti quelle trasmesse dalla cantante nei confronti di una città e di un popolo che sanno certamente come ricambiare al meglio l’amore donatogli.