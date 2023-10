Infortunio Osimhen, Napoli in attesa: possibile infortunio a un tendine del ginocchio

Victor Osimhen è uscito malconcio dalla sfida in Nazionale contro l’Arabia Saudita. Il Napoli è in ansia per le condizioni del suo centravanti.

Il campionato si è fermato per lasciar spazio alla sosta per le Nazionali. Il Napoli ha affrontato con difficoltà questa pausa a causa della situazione che ha interessato in prima persona Rudi Garcìa. Il tecnico francese, dopo aver perso malamente contro la Fiorentina, è finito nuovamente in bilico.

Aurelio De Laurentiis ha provato a portare Antonio Conte sulla panchina azzurra, ma non è stato possibile a causa della scelta del tecnico salentino di rimanere a casa con la famiglia.

Infortunio Osimhen: la novità preoccupa il Napoli

La sosta per le Nazionali è stata complicata per gli azzurri anche a causa delle condizioni di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è uscito anzi tempo nell’amichevole contro l’Arabia Saudita.

Le sue condizioni non hanno generato grande allarmismo, ma stando a quanto riporta il Corriere dello Sport e confermato dall’Ansa” , pare che i problemi per Osimhen non siano solo di natura muscolare.

L’attaccante ha svolto gli esami strumentali in Portogallo e l’esito non sarà noto prima di domani o addirittura lunedì. Secondo il Corriere dello Sport e Ansa, però, pare ci possa essere un interessamento ai tendini del ginocchio. Il Napoli resta in attesa.