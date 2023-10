Caso Osimhen-Tik Tok, il CT della Nigeria non ci sta: che critica al Napoli

Il caso Tik Tok che ha investito Victor Osimhen nei giorni scorsi non sembra volersi placare. Anche il tecnico della Nigeria ne ha parlato.

Victor Osimhen è l’uomo simbolo del Napoli. L’attaccante nigeriano è stato decisivo per la vittoria dello scudetto nella passata stagione e anche quest’anno sta provando a trascinare il Napoli.

La sua stagione, però, fino a questo momento è stata parecchio travagliata. Tutto è nato dalla polemica sorta dopo Bologna-Napoli, in seguito alla sostituzione. Osimhen, infatti, al momento del cambio, si è infuriato nei confronti di Rudi Garcìa chiedendo a gran voce di giocare con le due punte.

Pochi giorni più tardi, quando la situazione sembra tranquillizzarsi, è arrivato un duro comunicato da parte dell’agente di Osimhen contro il Napoli. L’entourage del giocatore ha minacciato ritorsioni legali contro il Napoli in seguito a dei video pubblicati dalla società azzurra su Tik Tok.

La polemica è poi stata sedata all’interno dello spogliatoio, ma al di fuori del gruppo squadra si continua a parlare di quanto accaduto a Osimhen.

Ai microfoni di Theinfostride.com Jose Peseiro, ct della Nigeria, ha parlato così del caso Osimhen:

“Un video del genere pubblicato da parte di rivali o persone esterne al club è una cosa, ma postarlo proprio dal Napoli è stata la cosa peggiore che potesse capitare. Ciò non può accadere. Osimhen è stato triste perché non è facile per nessuno. Non l’ha capito. Non ha capito il perché farlo”.