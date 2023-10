“Ben 7 ore”, rilancio Napoli: cosa ha fatto De Laurentiis a Castel Volturno

Dopo i giorni difficili appena trascorsi, il Napoli prova a ricostruirsi per il bene della stagione. Le ultime su quanto accaduto a Castel Volturno.

Il Napoli deve ripartire al più presto. Gli azzurri, dopo un paio di partite positive contro Udinese e Lecce è ricaduto negli errori di inizio stagione. La prestazione offerta dagli uomini di Garcìa contro la Fiorentina è stata assolutamente al di sotto delle aspettative. Garcìa è finito nuovamente in bilico e al suo posto sarebbe dovuto arrivare Antonio Conte. L’ex Juve e Inter, però, ha rifiutato il Napoli e ora gli azzurri devono ripartire.

Il Napoli prova a rilanciarsi: è successo a Castel Volturno

Alla ripresa degli allenamenti, Aurelio De Laurentiis si è presentato a Castel Volturno per affiancare Rudi Garcìa. Il patron azzurro, dopo aver cercato Conte, ha provato a ricostruire il rapporto con Garcìa.

Il presidente del Napoli ha voluto dare il suo appoggio al tecnico francese assistendo da vicino agli allenamenti.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, poi, ha svelato anche la strategia di De Laurentiis per provare a rilanciare il Napoli. Secondo il quotidiano, pare che De Laurentiis abbia provato a ricucire gli strappi tra allenatore e gruppo squadra. Per faro, pare che il patron ci abbia impiegato ben 7 ore per provare a salvare la stagione del Napoli.