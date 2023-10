Svolta Napoli, effetto De Laurentiis? Cos’è successo tra i calciatori, Garcia e Giuffredi

Giungono novità in merito a quanto accaduto in quel di Castel Volturno negli ultimi giorni. Protagonisti degli eventi Garcia, De Laurentiis ed il gruppo squadra.

In casa Napoli il momento è tutt’altro che roseo alla luce della terza sconfitta stagionale maturata la scorsa domenica contro la Fiorentina. La debacle patita per mano dei viola avrebbe infatti contribuito ad incrinare ancor di più i rapporti non proprio idilliaci fra Garcia e De Laurentiis, con quest’ultimo che avrebbe dapprima scaricato il tecnico francese per poi rinnovarvi la fiducia in seguito al mancato accordo con Antonio Conte. Nel marasma generale arrivano però forti news da Castel Volturno, dove l’intero organico del Napoli si sarebbe riunito per decidere sul da farsi.

Crisi Napoli, spunta il patto fra gli azzurri e la pace con l’agente

Stando a quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, il clima respirato in quel di Castel Volturno sarebbe leggermente meno pesante di quanto invece raccontato sulle pagine di cronaca. L’ex radio ufficiale del club ha infatti rivelato alcuni retroscena inerenti alla giornata di ieri, ed in particolare alla presenza di Aurelio De Laurentiis in quel dell’SSCN Konami Training Center. Il patron si sarebbe infatti recato al centro sportivo non per sostituire Garcia nel ruolo di tecnico, bensì per stare vicino alla squadra in un momento così delicato.

Vi sarebbe inoltre stato un patto fra allenatore, presidente e squadra definito “di sangue” dalla stessa Kiss Kiss Napoli, in cui tutti avrebbero accettato di remare in direzione del tecnico. Ad alleviare ulteriormente il clima, infine, anche la pace fra Garcia e l’agente dei vari Di Lorenzo, Gaetano e Politano, Mario Giuffredi, in seguito alle critiche emerse la scorsa settimana sulla gestione del suo assistito Mario Rui. Procuratore ed allenatore avrebbero infatti suggellato il seppellimento dell’ascia di guerra tramite un cordiale abbraccio.