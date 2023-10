Problemi per la Nazionale Under 21, esordio da titolare per un calciatore del Napoli?

Ha dell’assurdo quanto accaduto all’interno del ritiro della Nazionale italiana U-21. Il sorprendente evento, per quanto negativo, può favorire un calciatore del Napoli.

Non c’è pace per la Nazionale italiana, alle prese con ulteriori guai nel corso della giornata odierna. Dopo lo scandalo scommesse venuto fuori negli scorsi giorni, con i nomi di Fagioli, Zaniolo e Tonali venuti alla ribalta, oggi è toccato alla selezione U-21 sorprendere in negativo. Nel corso del ritiro, in cui gli azzurrini erano intenti a preparare l’imminente sfida contro la Norvegia, è scoppiata una lite fra l’attaccante del Bari Nasti e l’esterno dell’Atalanta Ruggeri, sfociata nella rottura del setto nasale per quest’ultimo in seguito ad un pugno sferrato dalla punta.

Un’evento che ha dell’assurdo, e che ha dunque spinto il CT Carmine Nunziata a spedire anzitempo Nasti a casa. Lo stesso attaccante si è poi pubblicamente scusato per l’accaduto tramite una storia su Instagram con tale scenario che, seppur negativo, potrebbe favorire un calciatore di proprietà del Napoli.

Nasti out dalla Nazionale, possibile chance per Ambrosino

Chiamato in extremis per sostituire l’infortunato Colombo, Giuseppe Ambrosino potrebbe ritrovarsi improvvisamente a ricoprire il ruolo di titolare alla prima convocazione in U-21. L’attaccante di proprietà del Napoli, ed oggi in prestito al Catanzaro, è infatti una delle poche punte ad esser rimasta a disposizione di mister Nunziata. L’attacco italiano conta infatti Esposito, Oristano, appunto Ambrosino e Kaleosho, con quest’ultimo che è però più propenso a ricoprire il ruolo di esterno.

Essendo Nunziata un predicatore del 4-3-1-2 dal vertice basso di centrocampo, nonché estimatore della punta scuola Napoli, è quindi sempre più probabile l’utilizzo del duo d’attacco Esposito-Ambrosino come titolari nella prossima sfida contro la Norvegia. Quelle che al momento rappresentano supposizioni potrebbero divenire realtà martedì 17 ottobre alle ore 17:45, nella suggestiva cornice dello Stadio Druso di Bolzano.