Garcia confermato, ma De Laurentiis chiede risultati: cosa potrebbe succedere dopo Verona

Garcia ha una fiducia limitata, dovrà sorprendere tutti e portare a casa risultati postivi

Una bufera attorno al nome di Rudi Garcia che è stato implicitamente esonerato per due giorni. Prima la stampa, poi lo stesso ADL che aveva fatto capire di voler fare scelte difficili. L’idea principale per sostituirlo era Antonio Conte, unico candidato che secondo la dirigenza avrebbe scosso la squadra grazie alla sua personalità.

L’ex allenatore di Juventus e Tottenham però ha gentilmente declinato l’offerta partenopea dicendo di voler stare con la famiglia e rimanere ancora per qualche mese lontano dai campi. Allora ecco che Rudi Garcia si trova di nuovo a tenere in mano la panchina del Napoli dopo che tutti si sono schierati contro. Sarà un compito difficile adesso tenere unito un ambiente turbolento e che già da tempo non lo segue. Garcia d’altra parte dovrà guadagnarsi la fiducia di tutti in un unico modo: vincere.

Vittorie o esonero immediato

Dovrà sfruttare bene questa sosta Rudi Garcia, il francese ha bisogno di riorganizzare le idee e schiarire la mente dopo le immense difficoltà riscontrate fin qui con il Napoli. La società chiede un repentino cambio di marcia che dovrà obbligatoriamente avvenire già alla ripresa del campionato contro l’Hellas Verona.

La sensazione è proprio quella che in caso di non vittoria al Bentegodi, Garcia potrebbe essere subito licenziato. Serve continuità e per farlo bisogna ritornare sui ritmi dell’anno scorso. Intanto, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di la Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis potrebbe fare un ulteriore tentativo per provare a convincere Antonio Conte ad allenare il suo Napoli. In caso di ulteriore rifiuto di Conte e continui scarsi risultati di Garcia, Igor Tudor è già pronto a firmare.