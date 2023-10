Euro 2032, escluso lo stadio Maradona? Una normativa al momento non permette l’utilizzo

Ancora al centro dell’attenzione lo stadio Diego Armando Maradona. Secondo le ultime dichiarazioni, lo stadio potrebbe essere escluso dalle sedi di Euro2032.

Continua a tenere banco in casa Napoli la questione stadio, in attesa di trovare una quadra in merito al Diego Armando Maradona. Nel frattempo, il Sindaco del comune partenopeo, Gaetano Manfredi, è intervenuto in merito ad un argomento cardine crica il futuro utilizzo dell’impianto di Fuorigrotta.

Niente Europei al Maradona? Manfredi spiega il motivo

Una lunga chiacchierata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha contraddistinto il pomeriggio del Sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto nel corso del programma Radio Goal soprattutto in questioni inerenti allo Stadio Diego Armando Maradona. In particolare, dopo aver sviscerato i possibili aspetti su lavori di ristrutturazione, lo stesso sindaco ha rivelato un’indiscrezione circa l’impianto, che attualmente non sarebbe a norma per disputare le gare di Euro2032 (che si terrà in Italia ed in Turchia) a causa della sua struttura.

“Uno dei parametri richiesti dalla Uefa per ospitare gli Europei nel 2032 è che lo stadio sia interamente dedicato al calcio e quindi senza pista d’atletica“, le parole di Manfredi, tornate a caricare un già discusso tema in merito all’impianto di Napoli. “Parleremo con FIGC e UEFA per capire come muoverci per il Maradona salvaguardando gli altri sport“, quindi la promessa del Sindaco. La principale preoccupazione dei tifosi, ora, è che una possibile esclusione dell’impianto dalle sedi di Euro2032 possa rallentare le operazioni di ristrutturazione dello stadio.