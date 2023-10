Biglietti Napoli, novità per i tifosi: accadrà per le sfide con Milan ed Empoli

Si torna al Maradona. Il Napoli ha infatti annunciato, ancora una volta con largo anticipo, le novità in merito ai biglietti delle prossime sfide.

Nonostante gli ultimi sconvolgenti eventi, in casa Napoli così come nel mondo del calcio in generale, e la pausa per le Nazionali, i tifosi azzurri non vedono l’ora di tornare ad affollare le tribune del Maradona. Dato a conoscenza ovviamente anche dalla società azzurra, che ha da poco annunciato tutte le novità inerenti ai biglietti per Napoli-Milan e Napoli-Empoli. Scopriamole insieme.

Napoli-Milan, tutte le info sui tagliandi

In programma alle ore 20.45 di domenica 29 ottobre, Napoli-Milan è senz’altro uno dei big match più attesi dal pubblico di fede partenopea. Questo, a causa dei precedenti della scorsa stagione, con i rossoneri in grado di macchiare inesorabilmente la cavalcata Scudetto tra passaggio del turno in Champions e 0-4 in campionato. Gli azzurri sono quindi pronti alla propria rivincità, con la società che tramite comunicato ha annunciato le novità inerenti ai biglietti. La vendita partirà infatti alle ore 12.00 di lunedì 16 ottobre e sarà divisa in due fasi, con la FASE 1 esclusiva per i possessori di SSC Napoli Fan Stadium Card. Di Seguito, i prezzi per tale fase:

Curve inferiori : 30€;

: 30€; Curve superiori : 45€;

: 45€; Distinti inferiori : 55€;

: 55€; Distinti superiori : 75€;

: 75€; Tribuna Nisida : 95€ (65 per Under 14 e 80 per Over 65);

: 95€ (65 per Under 14 e 80 per Over 65); Tribuna Posillipo: 150€ (105 per Under 14 e 130 per Over 65).

La FASE 1 avrà dunque fine alle ore 23:59 di domenica 22 ottobre, dando via alla FASE 2. Essa partirà alle ore 12.00 di lunedì 23 novembre e sarà accessibile anche ai tifosi sprovvisti di tessera, che potranno usufruire dei restanti tagliandi a prezzo leggermente maggiorato:

Curve inferiori : 35€;

: 35€; Curve superiori : 50€;

: 50€; Distinti inferiori : 60€;

: 60€; Distinti superiori : 85€;

: 85€; Tribuna Nisida : 110€ (75 per Under 14 e 95 per Over 65);

: 110€ (75 per Under 14 e 95 per Over 65); Tribuna Posillipo: 165€ (115 per Under 14 e 140 per Over 65).

Napoli-Empoli, le info sui biglietti

La sfida fra azzurri campani ed azzurri toscani fungerà da ritorno nella cornice del launch-match per i partenopei. La sfida è infatti attesa per le ore 12.30 di domenica 12 novembre, con lo start alla vendita dei tagliandi previsto invece per le ore 12.00 di mercoledì 18 ottobre. Anche in questo caso, il tutto sarà diviso in fasi, con la FASE 1 che vedrà i biglietti accessibili ai soli possessori di SSC Napoli Fan Stadium Card ai seguenti prezzi:

Curve inferiori : 14€;

: 14€; Curve superiori : 30€;

: 30€; Distinti inferiori : 40€;

: 40€; Distinti superiori : 50€;

: 50€; Tribuna Nisida : 65€;

: 65€; Tribuna Posillipo: 90€.

La FASE 1 avrà dunque fine alle ore 23:59 di domenica 5 novembre, dando via alla FASE 2. Essa partirà alle ore 12.00 di lunedì 6 novembre e sarà accessibile anche ai tifosi sprovvisti di tessera, che potranno usufruire dei restanti tagliandi a prezzo leggermente maggiorato: