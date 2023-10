Oppini shock contro un tifoso del Napoli: la frase sul terremoto scatena le polemiche

Stanno facendo parecchio discutere alcune dichiarazioni social di Francesco Oppini, noto tifoso juventino, all’indirizzo di un supporter del Napoli.

Francesco Oppini è conosciuto in tutta Italia come uno dei tifosi juventini più incalliti. Nel corso della sua carriera da opinionista ha sempre ricoperto il ruolo del tifoso bianconero.

Come noto, il Napoli nelle ultime ore ha mostrato un certo interesse per Antonio Conte, ex allenatore e bandiera bianconera. Il tecnico salentino, dopo alcuni contatti con Aurelio De Laurentiis, ha rifiutato la proposta partenopea.

Il popolo bianconero ha ovviamente esultato per la scelta di Conte e tra questi c’è anche Francesco Oppini.

Oppini, frase da non credere contro un tifoso del Napoli

Francesco Oppini ha “festeggiato” la notizia del mancato arrivo di Conte al Napoli con una vignetta ironica pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Nel fotomontaggio si può vedere come in compagnia di De Laurentiis per firmare il contratto non ci sia Antonio Conte, ma Giuseppe Conte, ex Presidente del Consiglio. Nulla di male, se non fosse per un commento scritto da Oppini sotto al suo stesso post.

Un tifoso azzurro, ha criticato Oppini e l’atteggiamento presuntuoso che secondo lui hanno i tifosi bianconeri nel parlare di vicende che non li riguardano.

La risposta di Oppini non si è fatta attendere, ma ha superato ogni limite:

“Tranquillo che tra poco arriva il terremoto e la finirete di blaterare fesserie a vuoto sulla Juventus”.

Una frase scioccante che ha generato numerose polemiche. Il commento, poi, è stato cancellato dallo stesso Oppini.