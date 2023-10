Il caso Osimhen colpisce ancora? Il dato non lascia dubbi al Napoli

Il caso social del momento, con protagonisti il Napoli ed il bomber Victor Osimhen, potrebbe aver colpito nuovamente. A confermarlo, l’inconfutabile dato.

Napoli e social network è un binomio che ha preso tristemente quota negli ultimi giorni del mese di settembre, quando lo scoppio del caso Osimhen ha contribuito a scombussolare una piazza intera all’ombra del Vesuvio. Quella stessa piazza che, a distanza ormai di settimane e di partite giocate, continua a risentire degli strascichi del famoso TikTok incriminato, come dimostrato dai dati che andremo di seguito ad analizzare.

Squadre italiane con più interazioni, sorprende il Napoli

Trascinata dall’onda d’importanza ormai assunta dai social network nel mondo del calcio, la redazione di Primaonline.it ha così deciso di stilare una classifica inerente alle interazioni registrate dai club italiani nel solo mese di settembre. L’insieme di like, commenti, condivisioni e visite al profilo totalizzate in ordine su Facebook, Instagram, X, Youtube e TikTok è stato infatti raccolto dalla testata, rivelando non poche sorprese inerenti al calcio italiano.

Il trittico di testa, staccato da poche migliaia di numeri, non è di certo la cosa più inaspettata di tutte, come potrebbe invece esserlo l’ampio divario che corre dal podio alle restanti posizioni. Il distacco fra Inter e Roma è infatti assurdo, così come quello fra giallorossi e Napoli nonché fra azzurri e la Nazionale italiana. Sorprende e non poco, quindi, il gradino occupato dai partenopei che, nonostante il trionfo Scudetto della scorsa annata e l’entusiasmo mosso nei primi mesi della nuova stagione, non sono riusciti a colmare l’ampio gap fra le principali 3 compagini del Nord Italia e la squadra capitolina. Di seguito, la classifica in questione:

Juventus: 34.2 milioni di interazioni; Milan: 33.8 milioni di interazioni; Inter: 33.5 milioni di interazioni; Roma: 18.8 milioni di interazioni; Napoli: 13.9 milioni di interazioni; Nazionale italiana: 6.7 milioni di interazioni; Lazio: 3.1 milioni di interazioni; Fiorentina: 2.1 milioni di interazioni; Atalanta: 1.6 milioni di interazioni; Torino: 1.3 milioni di interazioni; Bologna: 770 mila interazioni; Cagliari: 672 mila interazioni; Parma: 495 mila interazioni; Sampdoria: 356 mila interazioni; Frosinone: 336 mila interazioni.

Squadre con più views, la scalata azzurra frutto del caso Osimhen

Sempre Primaonline.it ha inoltre rafforzato i propri dati riportati stilando un’altra classifica, questa volta con le visualizzazioni ai video dei club, nel solo mese di settembre, utilizzate come metro di giudizio. Gli occhi dei follower sui filmati delle squadre, caricati sulle piattaforme social già elencate in precedenza, hanno dunque scombussolato e non poco la graduatoria di cui sopra, regalando un incredibile podio al Napoli.

In questo caso infatti, gli azzurri hanno totalmente stracciato Roma ed Inter, distaccate di almeno 20 milioni di views, riuscendo anche ad avvicinarsi a grandi linee al Milan. Per gli azzurri, ovviamente, pesa e non poco il clamore mediatico assunto in seguito al caso Osimhen, nonché alle visite registrate sul proprio profilo TikTok dopo il lancio della news sul famigerato video incriminato. La classifica, che vede soprattutto un dominio assoluto da parte della Juventus prima in classifica, è dunque la seguente: