Incredibile scoop in diretta: “Succede ancora tra il Napoli e Spalletti”

La rivelazione in diretta riguardo i giocatori del Napoli dell’ex allenatore azzurro Luciano Spalletti è l’esempio lampante della situazione in casa partenopea.

La situazione in casa Napoli è decisamente pericolosa. L’ultima sconfitta contro la Fiorentina, prima della sosta per le Nazionali di metà ottobre, ha riaperto ferite che sembravano essersi cucite dopo le vittorie con Lecce e Udinese e la bella prestazione in Champions League contro i campioni del Real Madrid. La posizione di Rudi Garcia ora è più in bilico che mai.

La panchina del tecnico francese traballa e le dichiarazioni di ieri del presidente Aurelio De Laurentiis non hanno chiarito la posizione della società, ma hanno invece alimentato solo ulteriori voci. Il toto-allenatore è già iniziato, così come successo soltanto pochi mesi fa post addio di Spalletti, ma il sogno dei tifosi porta il nome di Antonio Conte, attualmente senza squadra dopo aver chiuso l’esperienza con il Tottenham lo scorso marzo.

Gino Rivieccio rivela uno scoop su Spalletti

Intanto, il tifo partenopeo continua a rimpiangere Luciano Spalletti. Basta farsi un giro sui social network per notare quanto questa separazione non sia stata per nulla metabolizzata, soprattutto alla luce dei recenti risultati ottenuti finora da Rudi Garcia. E proprio riguardo Spalletti c’è una dichiarazione di qualche giorno fa che ha fatto scalpore tra i tifosi.

L’attore comico napoletano Gino Rivieccio, nel corso di un’intervista a “Porta Portier” sul profilo PassioNapoli, ha rivelato uno scoop su Spalletti e i giocatori napoletani. Secondo quanto confessato dall’attore napoletano, esiste ancora una chat di gruppo tra l’attuale CT della Nazionale e i giocatori del Napoli. “Si continuano a scrivere messaggi. La partenza di Spalletti non ha segnato la fine del rapporto. C’è ancora un legame di affetto e stima tra di loro”, è quanto rivela Rivieccio.

Un fatto sicuramente non eclatante, visto lo storico traguardo che il gruppo ha raggiunto la passata stagione, ma che fa rumore in questo momento. Garcia è infatti “accusato” di non aver creato un feeling con la squadra e la dimostrazione sono le reazioni dei vari Kvaratskhelia, Osimhen e Politano alle sostituzioni durante i match.

Rivieccio, infatti, dà proprio questo consiglio all’allenatore francese: “Spalletti è riuscito a creare un legame con i giocatori, un sentimento di fiducia reciproca. Garcia dovrà lavorare per recuperare questo aspetto, perché non è facile lavorare senza un rapporto così solido”. Secondo Rivieccio, quindi, se Garcia dovesse essere confermato, dovrà dapprima creare un rapporto di fiducia con i suoi giocatori.