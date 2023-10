Il Napoli ha già il sì del nuovo allenatore: ha accettato la proposta di De Laurentiis

Il tecnico avrebbe dato consenso positivo alla dirigenza partenopea per sedersi sulla panchina del Napoli

Allenatore cercasi in casa Napoli. Si è capito (dai malcontenti manifestati dallo stesso ADL) che la storia tra Rudi Garcia ed il Napoli è giunta all’ultima fermata. Il presidente non è soddisfatto dell’andazzo del suo Napoli che, nel giro di 4 mesi, ha sbiadito la vittoria dello scudetto. I tifosi non sono contenti del gioco espresso dal tecnico francese che adesso è già pronto con le valige a lasciare Castel Volturno. Troppo pesante lo squilibrio creato nello spogliatoio in cui non è ormai più seguito dai suoi calciatori.

Prima Kvara, poi Osimhen, poi Politano e anche Elmas. Giocatori che con Spalletti erano riusciti a manifestare tutto il loro potenziale e che adesso si trovano ingarbugliati da idee semplicemente confusionarie. Il momento delle sostituzioni per Rudi Garcia è un momento di poca chiarezza. I tifosi chiedono a gran voce l’esonero, troppo poco quello dimostrato con una squadra che, al di fuori del coreano Kim Min Jae, è praticamente la stessa dell’anno scorso.

Accordo con il nuovo allenatore

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è alla spasmodica ricerca di un nuovo nome che possa accomodarsi in panchina. Antonio Conte è chiaramente la prima scelta ma per arrivare a strappare il sì all’ex Juve, Tottenham e Chelsea, serve una proposta di ingaggio bella succulenta. Conte vorrebbe percepire circa 9 milioni a stagione. Intanto, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha già strappato il sì di Igor Tudor. Allenatore croato ex Udinese, Juve e Marsiglia è pronto ad accettare un ingaggio in caso di mancato accordo con Conte.

La rosea spiega che l’impatto di Igor Tudor sarebbe ben diverso da quello invece avrebbe Antonio Conte. L’effetto dell’ex Chelsea sarebbe più immediato sullo spogliatoio per cui l’idea di ADL sarebbe quella di regalare ai tifosi un colpo più sensazionale rispetto al mercato sottotono della passata estate. Adesso tutto dipende dalla decisione di Conte, ma intanto De Laurentiis darebbe a Garcia una chance di giocarsi il trittico di partite tra Hellas Verona, Union Berlino e Milan. L’idea è quella di non prendere nuovamente idee affrettate ma si sa che l’avventura con il tecnico francese è giunta al capolinea.