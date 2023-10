De Laurentiis ha preso una decisione: accadrà oggi pomeriggio

La decisione del presidente Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda l’allenatore, il patron ha le idee chiare

Rudi Garcia non ha convinto Napoli e neppure il presidente Aurelio De Laurentiis. Un anno fa la squadra partenopea incantava tutta l’Europa con un’idea di calcio precisa ed efficace, a distanza di 12 mesi quell’idea sembra essere svanita nel vuoto. Troppo poco quanto dimostrato dal francese che, con atteggiamenti confusionari. è riuscito a far crollare certezze in una squadra vincente.

Di questo se ne sono accorti sopratutto i tifosi che, se prima avrebbero aspettato che Rudi Garcia dimostrasse qualcosa, adesso non possono più tollerare e ne chiedono a gran voce l’esonero. La sconfitta con la Fiorentina ed il rapporto turbolento con lo spogliatoio sono stati un chiaro segnale d’allarme.

Vicinanza alla squadra

Intanto il presidente Aurelio De Laurentiis sarà oggi presente a Castel Volturno alla sessione di allenamento pomeridiana della squadra. Rudi Garcia dirigerà l’allenamento al Konami Sports Center e lì incontrerà il patron partenopeo. L’idea di ADL è sempre quella di provare a ingaggiare Antonio Conte.

Secondo l’imprenditore, soltanto un nome come quello dell’ex Juventus sarebbe in grado di avere un impatto istantaneo sullo spogliatoio e per questo si cerca di trovare l’ingaggio. Probabile che De Laurentiis parlerà con Garcia proprio di questo e che l’esonero non possa scattare stesso in giornata.