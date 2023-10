De Laurentiis-Garcia, proposta a sorpresa del presidente: può succedere oggi

Potrebbe essere il giorno dei titoli di coda tra Rudi Garcia ed il Napoli di Aurelio De Laurentiis

Secondo quanto annunciato dal quotidiano la Repubblica Napoli, l’avventura di Rudi Garcia sotto l’ombra del Vesuvio potrebbe già essere arrivata all’ultima fermata. Il presidente Aurelio De Laurentiis si sta ancora prendendo qualche giorno di riflessione ma è evidente che l’allenatore francese non abbia convinto nessuno nell’ambiente e neppure tra i tifosi. I risultati scarseggiano, 1o partite giocate in tutte le competizioni e soltanto 5 vittorie insieme a 2 pareggi e 3 sconfitte. A questo va aggiunto che le partite perse sono tutte state giocate tra le mura amiche del Maradona, stadio che invece l’anno scorso fungeva da 12esimo uomo per le vittorie degli azzurri.

Ciò che poi più ha destato perplessità è sicuramente la gestione dei cambi e dello spogliatoio che, per l’ambiente partenopeo, non è stata adeguata da parte del francese. In totale confusione, molti cambi affrettati o poco ragionati hanno scatenato l’ira dei tifosi che adesso, dopo un periodo di tolleranza, chiedono alla dirigenza il cambio di guida tecnica. Dapprima l’idea dirigenziale era quella di dare fiducia a mister Garcia per permettergli l’ultima chance nel trittico di partite post sosta tra Verona, Union Berlino e Milan.

Esonero o buona uscita?

Al primo errore in una di queste tre partite, Rudi Garcia sarebbe stato matematicamente esonerato. Da quanto è chiaro e dalle stesse parole del presidente, la dirigenza sta cercando di ingaggiare Antonio Conte. De Laurentiis, dopo un mercato estivo sottotono, vorrebbe un colpo sensazionale almeno in panchina. L’idea è che sia proprio l’ex Juve il piano A e che si aspetti di trovare l’ingaggio per esonerare formalmente Garcia. Intanto la Repubblica, nell’edizione odierna, ha spiegato che non si tratterebbe proprio di esonero in tutti i sensi.

Rudi Garcia ha trascorso le ultime 48 ore con la famiglia a Nizza e oggi tornerà a Napoli per dirigere l’allenamento della squadra a Castel Volturno. In giornata ci sarà anche l’incontro con Aurelio De Laurentiis che presenzierà al Konami Sports Center proprio per un faccia a faccia con il francese. Il quotidiano spiega che l’idea di ADL sia quella di proporre a Garcia una rescissione consensuale anticipata del contratto piuttosto che l’esonero. Il presidente ci guadagnerebbe un tornaconto economico in modo da investire gli stipendi di Garcia su un altro allenatore, mentre il francese eviterebbe un altro licenziamento che farebbe da spallata definitiva alla sua carriera da tecnico.