Conte è il piano A per il post Garcia: quanto chiede di ingaggio l’ex Juve

Una storia che sembra quasi giunta ai titoli di coda, quella tra Rudi Garcia e il Napoli di Aurelio De Laurentiis

Non ci sarà nessun lieto fine tra Rudi Garcia ed il Napoli. Il destino del tecnico francese sembra appeso ad un filo e per alcuni quotidiani sportivi può già considerarsi l’ex allenatore dei partenopei. L’esonero formale non è ancora arrivato perché Aurelio De Laurentiis ha uno dei suoi piani ed è pronto a metterlo in pratica.

Così come confermato ieri, in un incontro all’Università di Roma Luiss, lo stesso ADL afferma di aver sbagliato nella scelta di Garcia che ormai non conosce più il calcio italiano. Il filo del destino sembra portare soltanto da un nome: Antonio Conte. Il tecnico salentino, a suon di vittorie e bel gioco, si è dimostrato una personalità di spicco nel panorama allenatori. ADL ha capito che per esonerare Garcia serve solo la firma dell’ex Juve, Inter, Chelsea e Tottenham.

Ingaggio altissimo

La dirigenza sta cercando in tutti i modi di cercare l’accordo con Antonio Conte che accetterebbe di buon grado di sedersi sulla panchina dei campioni d’Italia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Mattino però non è semplice portare l’ex Juve a Napoli. Conte chiede un contratto da circa 8 milioni a stagione.

Rispetto ai 3 milioni percepiti da Rudi Garcia ora, si andrebbe a sforare di molto il budget cap che la società ha messo a disposizione per l’allenatore. Però ADL, da imprenditore, come ha confermato ieri in prima persona farebbe di tutto in questo momento per “salvare la sua impresa”.