Napoli allo scontro con la Lega Serie A: arriva una multa

Pesante sanzione in arrivo per il Napoli dalla Lega Serie A, c’entrano le ultime partite casalinghe degli azzurri

Altra stangata per il Napoli che sarà costretto a pagare un indennizzo alla Lega. La Serie A ha infatti multato il club di Aurelio De Laurentiis per un episodio ricorrente che sta accadendo ormai nelle ultime partite giocate dagli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona.

Nelle ultime quattro uscite in casa del Napoli, il club ha deciso di non far ascoltare agli spettatori il classico inno della Serie A “O Generosa” composto da Giovanni Allevi nel 2015. Al suo posto il club partenopeo ha deciso di trasmettere agli altoparlanti del Maradona, canzoni tipiche della cultura e tradizione napoletana.

Caos inno Serie A, Napoli multato

Nell’ultima uscita casalinga, partita persa per 1-3 contro la Fiorentina, le due squadre hanno ascoltato O’Sole Mio al posto del classico inno della Seri

Una decisione di sicuro non passata sotto traccia ai piani alti della Lega calcio che ha deciso così di multare la SSC Napoli per questo mancata osservanza delle classiche regole.

A riportare la notizia è stata l’edizione odierna de la Repubblica Napoli che ha spiegato che il club di De Laurentiis sarà ufficialmente multato. Un’altra negatività per il club che si va aggiungere al difficile inizio di campionato.