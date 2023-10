Supercoppa Italiana, svelate le nuove date: cosa cambia per il Napoli

Poco fa è stato confermato lo spostamento della Supercoppa Italiana, e ciò ha creato dei cambiamenti anche al calendario della Serie A e della Coppa Italia.

Da alcuni giorni aveva iniziato a prendere quota l’idea di uno slittamento delle date della Supercoppa Italiana. Questa ipotesi ha scatenato la reazione di Aurelio De Laurentiis, che ha addirittura minacciato di disertare la competizione.

Questo cambiamento ha creato dei problemi nel programma della 19ª e 21ª giornata di Serie A e negli ottavi di Coppa Italia.

Lo slittamento della Supercoppa Italiana cambia anche il calendario di Serie A e Coppa Italia

Poco fa è arrivata la conferma ufficiale sullo spostamento della data di disputa della Supercoppa Italiana. La final four della competizione si sarebbe dovuta disputare dal 4 all’8 gennaio, ma purtroppo le autorità saudite hanno richiesto uno spostamento e questo è stato accolto dalla Lega. Al momento non c’è ancora una fascia di giorni prescelta, ma la competizione dovrebbe disputarsi tra il 20 e il 26 gennaio.

Questo cambiamento ha portato ad un cambiamento anche nel calendario della 19ª e 21ª giornata di Serie A. La 19ª giornata di campionato dunque sarà disputata regolarmente a differenza di quanto sarebbe avvenuto prima. Invece per quanto riguarda la 21ª giornata di Serie A, le squadre partecipanti alla Supercoppa Italiana disputeranno gli anticipi nella giornata di mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio. Il resto delle partite invece si disputeranno domenica 21 gennaio.

Cambiano anche le date degli ottavi e dei quarti di finale della Coppa Italia, con i match inizialmente in programma il 10-17 gennaio che saranno disputate rispettivamente il 3 gennaio. Invece i quarti di finale inizialmente in programma il 31 gennaio si terranno il 10 gennaio. Dunque grosso stravolgimento in corso per il calendario di Serie A e Coppa Italia a causa della Supercoppa Italiana.