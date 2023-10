Clamoroso, il Napoli potrebbe disertare la Supercoppa Italiana: cosa ha fatto infuriare De Laurentiis

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, fa infuriare la Lega Calcio, due decisioni prese dal patron del Napoli, non piacciono ai vertici alti della Serie A.

Nell’ultima sfida di campionato, il Napoli, perde amaramente in casa al Maradona contro la Fiorentina. I viola, messi benissimo in campo dal loro tecnico Italiano, surclassano sul piano del gioco e sulla tenuta fisica gli uomini di Garcia, che erano inermi in ogni zona del campo.

Una sconfitta, per 1-3, che fa discutere, sia per la gestione dei cambi da parte dell’allenatore azzurro che per la preparazione al match, che certamente non è stata ottimale. Quello che però ha dell’incredibile, nella giornata post debacle napoletana, è che la lega Serie A minaccia di multare la società partenopea per quanto accaduto prima del match.

Il Napoli non fa ascoltare l’inno della Serie A prima della partita, è scontro Società-Lega

Prima del match di Serie A tra Napoli e Fiorentina, per gli altoparlanti dello stadio Digo Armando Maradona, è stato trasmesso ‘O sole mio’ e non l’inno della Serie A. La decisione di non utilizzare ‘O generosa’ – stando a quanto riportato da Sportitalia -, sarebbe partita dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe il cambiamento dell’inno ufficiale del campionato italiano. Questo il primo segnale forte da parte del numero 1 partenopeo.

Gli scontri tra Lega e Aurelio De Laurentiis però, sono partiti molto prima. Il presidente del Napoli, infatti, sarebbe contrario alla Supercoppa in Arabia, e ha minacciato di disertare la competizione che da questa stagione cambia format, passando da 2 a 4 partecipanti. I 4 club che ne prenderanno parte, infatti, sono i vincitori dei due trofei nazionali, campionato e Coppa Italia, con anche i secondi classificati. Per il trofeo, la Lega e quindi i club partecipanti, percepirebbero dall’Arabia ben 23 milioni di euro.

L’inizio del torneo era stato inizialmente fissato per il 4 gennaio del 2024, con le due semifinali, mentre la finale era prevista per l’8 gennaio. Nei giorni scorsi, invece, dall’Arabia è arrivata una richiesta per lo slittamento della competizione.

De Laurentiis minaccia dii disertare la super coppa italiana. – LAPRESSE – spazionapoli.it

I rapporti tesi tra il presidente del Napoli e gli alti vertici della Lega Calcio, durano ormai da molto tempo. Il patron azzurro, critica alla Lega, la gestione sbagliata dei diritti tv del campionato italiano. Proprio in questi giorni, si sta discutendo sul futuro televisivo della Serie A, con il binomio Dazn-Sky che sono vicini a riconfermarsi come i network principali italiani per i prossimi cinque anni.

La protesta quindi nell’ultimo match del Napoli, con il rifiuto di far ascoltare l’inno della Serie A, è la punta dell’iceberg nelle tensioni tra De Laurentiis e la Lega Calcio.