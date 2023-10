Suggestione Conte per il Napoli: un fattore rende difficile l’operazione

Emergono nuove notizie in merito al possibile sostituto di Garcia in casa Napoli. Lo scenario purtroppo infrange i sogni dei tifosi azzurri.

In casa Napoli il clima è più burrascoso che mai, con le ultime notizie che rendono le ore all’ombra del Vesuvio ancor più movimentate del post-Bologna. Gli azzurri si sono infatti ritrovati nuovamente spalle al muro dopo la breve rinascita affrontata contro Udinese e Lecce in campionato, perdendo rovinosamente contro la Fiorentina e sprofondando inesorabilmente a -7 punti dalla vetta. Il tutto, a ridosso della seconda sosta stagionale per le Nazionali, in grado di rendere ancor più frizzante la vicenda.

Da ore infatti, non si fa ormai altro che parlare di un possibile esonero di Garcia nei prossimi giorni di pausa, con numerosi nomi susseguitisi sul taccuino di un De Laurentiis più infuriato che mai. Nonostante la rabbia però, il patron azzurro non sembrerebbe in procinto di cacciare sin da subito il francese, quanto piuttosto di concedergli un ultimatum. In caso di altre debacle al rientro, dove il Napoli sarà atteso da un trittico di impegni alquanto significativo contro Verona, Union Berlin ed Empoli, allora ecco che scatterebbe l’allontanamento dalla panchina per Garcia.

Situazione, questa, che ha dunque favorito ad un nuovo toto-allenatori all’ombra del Vesuvio, fra Tudor, Gallardo ed addirittura Cannavaro. Fra essi, spunta però la figura di Antonio Conte, cui giungono però novità in grado di spezzare i sogni dei tifosi partenopei.

Conte-Napoli, strada alquanto in salita

Quella del Conte-Napoli è senz’altro una delle suggestioni in grado di acquisire più consensi tra le mura azzurre. Tale scenario, già balzato in prima pagina quest’estate, è infatti ritenuto dai tifosi come il migliore per continuare il progetto Spalletti, ma numerosi sono gli ostacoli che ormai appaiono come insormontabili. Tralasciando l‘aspetto economico dell’operazione, che porterebbe a spese ben al di fuori dai canoni instaurati da De Laurentiis, vi è anche un altro fattore a spegnere i sogni di tutta Napoli.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti, Conte non sarebbe intenzionato ad accettare, nel breve periodo, incarichi diversi da un’eventuale proposta della Juventus. L’ex CT della Nazionale continua infatti ad aspettare i bianconeri, ritenendo la Vecchia Signora come prima scelta assoluta difatti snobbando le possibili chiamate di Napoli e Roma. Conte infatti non ha mai nascosto il proprio desiderio di voler tornare alla Juventus, con tale opzione che rimane la principale nonostante la pista si sia freddata con il tempo e nonostante il ruolo di Allegri in quel di Torino appaia tutt’altro che in bilico.

A rafforzare tale scenario, anche quanto rivelato da Massimo Ugolini in quel di SkySport. Secondo quest’ultimo infatti, Conte sarebbe addirittura in procinto di declinare tutte le proposte valide per la stagione in corso, in quanto intenzionato a riprendere il proprio percorso sulla panchina a partire dall’annata 24/25. Tutti fattori che, messi insieme, allontanano significativamente Antonio Conte da un possibile approdo al Napoli.