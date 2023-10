Osimhen, il gesto dopo il cambio che è sfuggito alle telecamere: c’entra Garcia

Ancora screzi fra Osimhen e Garcia? La ricostruzione da parte delle Gazzetta dello Sport non lascia alcun dubbio.

Uno degli eventi più discussi accaduti nel corso di Napoli-Fiorentina è senz’altro il cambio Osimhen-Simeone, avvenuto ancora una volta in situazione di svantaggio. Il nigeriano ha infatti lasciato nuovamente il campo a causa di una non forte voglia di rischiare da parte di Garcia, sfuggito ancora all’idea di un attacco a 2 per gli ultimi e finali assalti. Non ripresa dalle telecamere, è dunque arrivata una reazione alquanto singolare da parte del bomber azzurro, raccontataci dalla Gazzetta dello Sport.

Osimhen evita Garcia, l’accaduto dopo la sostituzione

Ciò che ha visto chi era da casa è un Osimhen sconsolato ma comunque attivo all’uscita, intento a dare consigli sulla sistemazione offensiva ai compagni appena prima di varcare la linea di fondo, coronando il tutto con un gesto di stizza sbattendo la maschera. Ciò che invece è sfuggito alle telecamere è stata la scena seguente, riportata dalla Gazzetta. Il nigeriano avrebbe infatti percorso la strada verso la panchina sfruttando un ampio giro di campo, in modo da passare alle spalle di Garcia e sedersi al fianco dei propri compagni senza incrociare il tecnico sul cammino.

Un’ipotesi alquanto sorprendente e singolare, che potrebbe però esser semplicemente frutto della foga del momento. Spesso Osimhen si è dimostrato stizzito al momento del cambio, anche con Spalletti, con il nigeriano poi maturo al punto giusto da mettere a freno la propria indole super agonistica. Smaltiti i bollori infatti, Osimhen ha raggiunto poi Garcia nei minuti conclusivi della gara scambiando, questa volta ripreso dalle telecamere, opinioni con il proprio tecnico sulla natura degli ultimi assalti azzurri.