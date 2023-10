“Non c’era nulla”: la moviola fa discutere sul fallo da rigore, tifosi scatenati

Arrivano i primi commenti in merito agli episodi di Napoli-Fiorentina, ed in particolare ai rigori assegnati e non agli azzurri.

La sfida tra Napoli e Fiorentina è stata caratterizzata da ben 3 episodi dubbi nell’area di rigore della viola. Uno di questi, ovvero l’uscita scomposta di Terracciano su Osimhen dopo un retropassaggio scellerato ad opera di Parisi, è stato infatti punito con un penalty dall’arbitro La Penna, che ha lasciato poi correre sugli altri due casi. In merito a ciò, quindi, ecco la moviola odierna delle due situazioni.

Martinez Quarta-Osimhen, l’analisi dell’accaduto

Non ha tardato ad arrivare la moviola da parte della Gazzetta dello Sport sui 3 casi dubbi di Napoli-Fiorentina. Il primo è quello inerente alla rete di Osimhen poi annullata dopo un batti e ribatti per fuorigioco di Olivera. Durante tale azione infatti, la palla sbatte per qualche istante sul braccio di Kayode, che è però utilizzato dal difensore (addirittura di spalle) come appoggio in scivolata. In questo caso, giusto non fischiare penalty ed altrettanto giusto annullare per fuorigioco la rete siglata successivamente.

Eccoci dunque al caso più discusso, ovvero del presunto fallo di Martinez Quarta su Osimhen, praticamente abbattuto dal difensore argentino che gli frana addosso nel tentativo di anticiparlo di testa. Secondo la Gazzetta, essa non è altro che una semplice presa di posizione. Il quotidiano rosa ha infatti etichettato come regolare l’intervento, bacchettando inoltre un Osimhen andato giù troppo facilmente. Ciò ha quindi scaturito le ire dei tifosi napoletani, totalmente in disaccordo con tale giudizio.

Infine, lo stesso quotidiano rosa ha etichettato come perfetto l’intervento di La Penna sul fallo di Terracciano ai danni di Osimhen, con il direttore di gara che non ha dunque sfigurato nel complesso sul prato del Maradona.