Il Napoli può sorridere: un azzurro premiato in giornata

Arriva una splendida notizia per il Napoli. Al calciatore di proprietà degli azzurri è stato infatti conferito l’ambito premio individuale.

Una buona notizia arriva in quel di Napoli dopo le ultime e burrascose ore. Fra sconfitte, malumori e news su possibili cambi in panchina infatti, i campani non hanno di certo passato al meglio l’ultima giornata. La sconfitta maturata contro la Fiorentina ha infatti nuovamente gettato nel baratro gli azzurri, ora alle prese con critiche nonché con le voci di un possibile esonero per Garcia. Una situazione tutt’altro che idilliaca, e che sarà senz’altro in grado di monopolizzare i prossimi giorni di pausa Nazionali.

Fortunatamente però, un odierno evento è riuscito ad alleviare, seppur in minima parte, la tensione in terra partenopea. Il calciatore di proprietà degli azzurri è stato infatti premiato con l’ambito titolo individuale, riuscendo a strappare per qualche secondo un sorriso all’ombra del Vesuvio.

Serie B 22/23, Caprile premiato come miglior portiere

C’è molta attesa in quel di Napoli in merito al futuro di Elia Caprile, giovane portiere acquistato la scorsa estate dal Bari e girato da subito in prestito all’Empoli. L’estremo difensore è stato infatti prestato ai toscani per maturare più esperienza possibile in Serie A, visto che le prime voci etichettano proprio Caprile come portiere titolare del Napoli 24/25 a discapito di un Meret ormai in scontro totale con la piazza. Scenario tutt’altro che inverosimile, reso però complicato da un infortunio alla caviglia subito dal classe 2001 ad inizio stagione. La noia fisica ha difatti tenuto fermo ai box l’ex Bari già dal 2° turno di campionato e dopo appena 2 presenze in maglia Empoli, rallentandone esponenzialmente la crescita.

In attesa di rientro però, ecco finalmente arrivare ottime notizie per Caprile. L’estremo difensore è stato infatti premiato con un importante titolo nella giornata d’oggi. Trattasi del premio Felice Pulci, ovvero quello del miglior portiere della Serie B. Premio che Caprile ha ovviamente conseguito grazie alle prestazioni maturate la scorsa stagione. In maglia Bari infatti, tra play-off e campionato, ben 37 sono state le gare giocate dal classe 2001, abile a concedere solo 33 reti e a totalizzare ben 14 clean-sheet. Una scelta quasi totalmente unanime e che, agli occhi dei più, appariva addirittura come scontata.

Napoli ha dunque ritrovato in minima parte il sorriso, in attesa del rientro in campo di Caprile. Il talento c’è e la voglia di puntarvici anche, con i prossimi mesi che daranno responso ufficiale. Al portiere toccherà quindi dimostrare nel breve tempo a disposizione di essere all’altezza di una piazza come quella azzurra. Al campo, come al solito, l’ardua sentenza.