I quotidiani distruggono Garcia: nel mirino i cambi e non solo

Il giorno dopo è sempre il più duro. Lo sa bene Rudi Garcia, distrutto ai quotidiani in seguito al risultato di Napoli-Fiorentina.

un 1-3 amaro quanto doloroso quello assaporato e vissuto dal pubblico di Napoli dopo il match contro la Fiorentina. Una sfida in cui tutto ha girato in maniera negativa per gli azzurri, dall‘infortunio di Anguissa, all’incertezza di Meret sullo 0-1 viola, al rimpallo favorevole per Bonaventura in occasione dell’1-2 fino ad arrivare all’errore sotto porta di Osimhen con il risultato fisso sul pareggio. Un insieme di eventi sciagurati, sulla quale c’è lo zampino di tutti i membri della rosa partenopea ed in particolare di mister Rudi Garcia. Il francese è stato infatti etichettato come il principale fautore di tale sconfitta sin da subito, con gli odierni quotidiani in grado di distruggere il lavoro del tecnico.

Garcia bocciato, le pagelle dei quotidiani sono shock

Un vero e proprio accanimento quello dimostrato quest’oggi dai quotidiani nei confronti di un Rudi Garcia poco in grado di gestire il match tra Napoli e Fiorentina. 4, 4.5 e 4.5 i voti totalizzati dal francese rispettivamente sulle pagine del Corriere dello Sport, della Gazzetta dello Sport e de Il Mattino. Seppur discordanti nei voti, tutte e tre le testate sopracitate hanno mantenuto una perfetta coesione di giudizio, trovandosi d’accordo nell’analisi sul tecnico del Napoli.

Sul banco degli imputati assieme a Garcia vi è infatti finita la gestione dei cambi da parte di quest’ultimo, in particolare Osimhen-Simeone sul risultato di 1-2 nonché Politano-Cajuste dopo appena 57 minuti di gioco. In più, argomento di valutazione anche la totale confusione creata dai suddetti movimenti, con il Napoli in chiusura di gara addirittura con Kvaratskhelia a destra e Gaetano sulla linea dei 2 mediani. Focus anche sulla pessima gestione di Lindstrom, in grado di cambiare 3 posizioni in appena 15 minuti passati sul campo, e l’ennesima panchina per Elmas, con la Gazzetta che ha quindi concluso il tutto appellando come “estremamente sterile” il possesso palla circa del 54% totalizzato dai partenopei.