Futuro Garcia, De Laurentiis ha deciso: il quotidiano svela tutto

La sconfitta contro la Fiorentina ha smosso ulteriormente le fondamenta di casa Napoli, con un De Laurentiis pronto a scendere nuovamente in campo.

Torna nuovamente a frenare il Napoli di Rudi Garcia, capace di collezionare la propria terza sconfitta stagionale dopo appena 10

gare. Uno score impietoso, questo, per dei partenopei abili a soccombere pochissime volte sotto i colpi degli avversari lo scorso anno. Quanto visto con la Fiorentina assume però enormi connotati di gravità, anche a causa dell’enorme prestazione messa a segno solo pochi giorni fa con il Real Madrid e che contro i toscani sembrava solo un ricordo lontano.

La squadra di Vincenzo Italiano non ha infatti avuto problemi nel dominare una sfida indirizzata già nei primi minuti di gioco, portandola a casa anche grazie a quel pizzico di fortuna in grado aiutare gli audaci della viola. Il tris Brekalo, Bonaventura, Nico ha quindi stordito completamente un Napoli irriconoscibile ed un Maradona molto esigente, intervento in fischi e ululati di protesta nei confronti della squadra all’uscita dal campo. Bersagliato numero 1, ovviamente Rudi Garcia, cui notizie odierne sul suo conto tornano a farsi pesanti.

Garcia in bilico, la decisione di De Laurentiis

Non è di certo un periodo facile per Rudi Garcia, colpito ormai dall’orda di protesta dei tifosi azzurri tornata a farsi sentire dopo la sconfitta maturata contro la Fiorentina. Le vittorie contro Udinese e Lecce avevano infatti alimentato un puro e semplice fuoco di paglia, già venutosi a sgretolare contro il Real Madrid. L’ennesimo stop contro la Fiorentina degli ultimi anni fa però ancora male ad un popolo azzurro ampiamente scottato dai risultati maturati sul campo, con lo stesso stato d’animo che potrebbe essere comune anche ad Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, come trapelato anche da un’espressione mostrata in diretta televisiva una volta inquadrato, potrebbe aver infatti in mente qualcosa di inaspettato.

Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, la sconfitta patita per mano della Fiorentina potrebbe aver di nuovo posto sotto esame Garcia a distanza di poche settimane. De Laurentiis, secondo il quotidiano rosa, sarebbe infatti ancora insoddisfatto del lavoro svolto dal francese nonché da un’incomprensibile gestione Lindstrom affrontata nelle prime uscite. Situazione che tange quindi nuovamente al mister francese, ad oggi con le spalle al muro e con pochissimo margine d’errore.

Tre sconfitte casalinghe nelle prime 8 giornate fanno infatti malissimo ad un’ambiente cui entusiasmo si è dimostrato altalenante nelle ultime uscite. Per Garcia quindi, vietato sbagliare al rientro, anche a causa delle numerose permanenze in quel di Castel Volturno attese nel corso della pausa Nazionali. Figure fondamentali come Natan, Rrahmani, Politano, Simeone ed altri rimarranno infatti alla corte del tecnico francese, ancora giunto sulla graticola e chiamato ora nuovamente a riprendersi.