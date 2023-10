Furia De Laurentiis: cosa è successo al Maradona dopo Napoli-Fiorentina

Napoli-Fiorentina ha ferito senz’altro nel profondo l’ambiente azzurro. La reazione di De Laurentiis alla sconfitta è quindi un tutto dire.

È arrivata a porre nuovamente in ginocchio l’ambiente la sconfitta patita dal Napoli contro la Fiorentina. Una vera e propria sentenza quella portata infatti dalla viola, abbattutasi su degli azzurri in ripresa ed ora scivolati a -7 dalla vetta e a -3 dalla zona Champions. Numeri in grado di creare quindi forte disappunto nella mente di Aurelio De Laurentiis, con il tutto dimostrato dalla reazione a fine partita del patron azzurro.

De Laurentiis furioso, la reazione post Napoli-Fiorentina

Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez gli ideatori di un tris letale capace di affondare nuovamente il Napoli. Artefici della terza sconfitta stagionale dei partenopei, nonché terza debacle casalinga, i tre sopracitati sono stati anche gli artefici del malumore di De Laurentiis, sceso negli spogliatoi al termine dell’incontro.

Stando a quanto riportato dall’odierna edizione de Il Mattino però, non vi sarebbe stato nessun faccia a faccia tra presidente e membri della squadra, con un furioso ADL limitatosi ad una corposa ramanzina generale. Ramanzina che ha denotato lo stato d’animo tutt’altro che quieto del presidente e dell’ambiente in generale. Un cambio passo dopo la sosta, a partire da Verona e Berlino, dunque le richieste di Aurelio De Laurentiis, che potrebbe aver anche accennato a cambi nell’organigramma (e qui Garcia ha tutto il diritto di tremare) in caso di ulteriori stop al rientro dalla pausa.