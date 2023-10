De Laurentiis riflette su Garcia: sullo sfondo due nomi

La sconfitta con la Fiorentina ha fatto molto male al Napoli e ad Aurelio De Laurentiis, ora chiamato a riflettere sul futuro di Garcia con ben 2 nomi sullo sfondo.

Napoli-Fiorentina ha rappresentato forse la debacle più dolorosa vissuta dagli azzurri in questa stagione. I partenopei sembravano infatti in procinto di riprendersi dopo le super vittorie contro Udinese e Lecce e all’ottima prestazione con il Real Madrid, con un muro viola ben presto paratosi davanti a Rudi Garcia e ai suoi uomini. L’1-3 della scorsa sera potrebbe però aver fatto molto male al francese, ora in bilico d’innanzi agli occhi di Aurelio De Laurentiis. Le ultime rivelazioni da parte de La Repubblica, quindi, lasciano stupiti parecchi tifosi del Napoli.

Garcia in bilico, Tudor e Conte sullo sfondo

La sconfitta patita per mano della Fiorentina potrebbe aver posto Rudi Garcia d’innanzi ad un consistente rischio esonero. La Repubblica parla infatti di un De Laurentiis alquanto furioso ma non ancora intenzionato a sollevare il francese dal proprio incarico. Ciò potrebbe invece accadere qualora anche al rientro dalla sosta si susseguissero risultati negativi in casa Napoli, dove ora sono due i nomi consistenti sullo sfondo.

Il primo è quello di Antonio Conte, con il secondo che risponde invece ad Igor Tudor. Due profili a lungo seguiti da De Laurentiis e riportati spesso da alcune testate giornalistiche, proprio come l’odierna Repubblica, ma che tutt’ora rimangono inverosimili. Entrambi i tecnici prediligono infatti la difesa a 3, che andrebbe quindi a snaturare l’essenza del Napoli per di più a stagione in corso. Da non sottovalutare quindi l’aspetto economico (soprattutto lato Conte), con entrambi gli allenatori alla ricerca di un cospicuo stipendio che si andrebbe ad aggiungere al già corposo salario dovuto a Garcia in caso di esonero.

Nel calcio però, tutto può succedere, con tale attenzione a cui bisognerà prestare molta attenzione al ritorno dalla pausa Nazionali, con il Napoli sin da subito impegnato in un triplo ed insidioso impegno contro Verona, Union Berlin e Milan.