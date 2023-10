Allarme Campi Flegrei: è arrivato il provvedimento, c’entra il Maradona

Allarme bradisismo ai Campi Flegrei: arriva la prova d’evacuazione allo Stadio Diego Armando Maradona. In cosa consiste.

Gli ultimi terremoti ha scombussolato leggermente la situazione in quel di Napoli, soprattutto nei pressi dei Campi Flegrei. Zona sismica da sempre, a causa della presenza della Solfatara e di altri vulcani sotterranei attivi, essa è stata infatti contrassegnata zona rossa a causa dell’intensificarsi di tali scosse nell’ultimo periodo. Magnitudo più elevato del solito, primi danni alle abitazioni ed altro hanno quindi contribuito a spaventare e non poco la popolazione della zona. Implicata però anche la restante parte della città, dove spesso tali terremoti si sono propagati portando tremore e spavento. Ecco dunque che i primi effetti di quanto accaduto nelle ultime settimane cominciano a farsi sentire anche sui luoghi più iconici e frequentati della città.

All’interno dello stadio Diego Armando Maradona è stata infatti inscenata una vera e propria prova di evacuazione, messa in atto poco prima del calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Fiorentina. Scopriamo insieme in cosa consiste.

Napoli-Fiorentina, prova d’evacuazione prima del match

A riportare tutto ciò è stata l’odierna voce de Il Mattino, anche se sono molti i tifosi ad essersi accorti di qualche movimento “sospetto” nei pressi del Maradona prima del match. Attorno alle ore 16.30 di domenica 8 ottobre infatti, il club azzurro ha voluto mettere in atto nonché perfezionare il protocollo d’evacuazione. Esso dovrà infatti essere svolto in caso di terremoto durante o prima l’inizio del match, svolgendo tali prove grazie all’aiuto di circa 150 volontari. Di questi, 100 hanno svolto la parte dei tifosi spaventati ed in cerca di un modo per fuggire dall’impianto, con altri 50 nel ruolo di steward o addetti alla sicurezza pronti a mostrare loro le principali vie di fuga. I volontari hanno quindi alternato i propri ruoli in modo che al termine della prova ognuno avesse fatto almeno una volta sia l spettatore che lo steward.

Sempre Il Mattino ha voluto inoltre specificare altre nozioni in merito a tale evento. La prima è che una simile organizzazione è ormai tradizione dell’impianto, dove da anni viene svolta almeno una prova generale. Quella andata di scena prima di Napoli-Fiorentina è stata però fortemente voluta dalla Prefettura e dalla Protezione Civile, approfittando dell’allerta bradisismo lanciata negli ultimi giorni. Lo stesso quotidiano ha inoltre rivelato come verrebbe svolta una tale procedura con ben 55 mila persone ad affollare le tribune del Maradona. In caso di scossa infatti, l’annuncio di evacuare l’impianto arriverebbe direttamente dagli altoparlanti dello stadio. Il compito di annunciare il da farsi spetterebbe quindi al capo dell’ordine pubblico. Esso non è altro che il dirigente del Commissariato Spagnuolo, che spiegherà quindi ai tifosi le varie dritte da seguire.