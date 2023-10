Allarme Anguissa, c’è una sensazione sull’infortunio: “È preoccupante”

Giungono le prime novità in merito all’infortunio del centrocampista azzurro, in grado di far preoccupare parecchi tifosi del Napoli già in apprensione.

Napoli-Fiorentina ha portato dietro con se una scia innumerevole di fattori negativi per la squadra di Rudi Garcia, a cominciare dalla terza sconfitta casalinga stagionale dopo appena 10 partite giocate. Si passa quindi per una situazione irreale in classifica dopo sole 8 giornate, con la zona Champions che dista 3 punti ed il gradino più alto del podio addirittura 7. A ciò e a molto altro si è quindi aggiunto anche un problema fisico accusato da Anguissa nel corso del primo tempo, con il camerunense costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Evento in grado di preoccupare e non poco tutta la fetta di pubblico partenopea, ora in attesa dei report ufficiali da parte del club su tale noia muscolare. In merito però, ecco arrivare le prime news.

Infortunio Anguissa, lo scenario d’innanzi al centrocampista

Accasciatosi al suolo nei pressi del centrocampo attorno al 20° minuto del match fra Napoli e Fiorentina, Anguissa ha lasciato il campo dopo uno striminzito impiego nella sfida, riapparendo in panchina nel corso del secondo tempo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Segnali tutt’altro che positivi per la compagine Campione d’Italia, con Il Mattino che ha provato a trarre alcune conclusioni in merito nonostante non vi siano ancora notizie ufficiali inerenti all’entità dell’infortunio.

Secondo il quotidiano infatti, a preoccupare maggiormente la piazza è il fatto che questo sia già il secondo infortunio muscolare accusato da Anguissa in appena due mesi di stagione. Una nota senz’altro negativa per uno dei perni principali dello scacchiere Napoli, già costretto a saltare alcuni minuti in campionato ed in procinto di saltarne altri in occasione della Coppa d’Africa. I partenopei, a causa di tali eventi, rischiano dunque di dover fare ameno per più tempo del previsto di uno degli uomini fondamentali della rosa nonché pupillo di Garcia, che potrebbe però avere a disposizione due intere settimane per recuperare in quel di Castel Volturno.

Nonostante la convocazione ricevuta dal Camerun, impegnato nelle prossime due settimane contro Russia e Senegal, Anguissa potrebbe infatti non partire in direzione madre patria, rimanendo in quel di Napoli per curare gli acciacchi approfittando della natura non ufficiale dei match che attendono “i leoni indomabili“. Con la squadra africana già qualificata alla competizione continentale attesa per gennaio infatti, i sopracitati fungono da pure e semplici amichevoli, che il novantanove azzurro potrebbe tranquillamente prendersi il “lusso” di saltare per dedicarsi a tutte le terapie del caso in quel dell’SSCN Konami Training Center.