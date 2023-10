Accusa pesantissima a Garcia: “Sta sbagliando tutto per farsi cacciare”

Pesante accusa ai danni di Rudi Garcia, nel corso di un’analisi sulle scelte adoperate dal tecnico nel corso di Napoli-Fiorentina.

Napoli-Fiorentina ha portato via con se tutte le poche certezze rimaste e rinate nelle ultime 3 partite all’interno dei cuori dei tifosi azzurri. La prestazione dei partenopei contro i viola ha infatti raggiunto forse il picco più basso toccato finora in stagione, regalando ai supporter un letale mix di errori, sfortuna e scelte scellerate. Quest’ultimo fattore ha senz’altro caratterizzato il match dal punto di vista di Rudi Garcia, pesantemente attaccato dal giornalista a causa della sua pessima gestione della gara.

Trevisani attacca Garcia, le dure parole del telecronista

Una vera e propria furia Riccardo Trevisani nei confronti di Rudi Garcia. Il telecronista Mediaset, ai microfoni del programma “Fontana di Trevi“, in onda sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, ha infatti dispensato la propria personalissima analisi sul caso Napoli-Fiorentina. Un commento in crescendo quello di Trevisani, che ha dato via al proprio discorso parlando dell’incomprensibile cambio Anguissa-Raspadori. “Cambiare il centrocampista di sostanza con un attaccante è una mossa che si fa quando sei in svantaggio negli ultimi minuti, non al trentesimo minuto di gioco“, il commento del telecronista, intervenuto quindi sulla tripla sostituzione adoperata da Garcia circa all’ottantesimo minuto di gioco.

“Al triplo cambio sono volato dal divano. Garcia ha tolto Zielinski, Lobotka ed Osimhen, praticamente l’ossatura del Napoli dell’anno scorso, per mettere le incognite Cajuste e Lindstrom e Gaetano, ottimo giocatore ma solo se implicato fra i titolari“, ha quindi dichiarato un visibilmente sbigottito Trevisani, focalizzatosi anche sulla reazione di Victor Osimhen alla sostituzione. “Quasi quasi preferivo la reazione di Bologna. Quella di ieri mi ha trasmesso rassegnazione“, le parole del telecronista, affacciatosi poi sul punto cardine del focus:

“È da un mese che vi dico che il Napoli prima caccia Garcia e meglio è. A questo punto non capisco se il francese sia davvero incompetente o se si sia reso conto di non reggere tale pressione e stia provando a farsi cacciare sbagliando l’impossibile”.

Accuse molto pesanti queste, chiaramente lanciate con fare provocatorio dallo stesso Trevisani che ha poi rivelato la propria miglior soluzione del caso Napoli. “Se esoneri Garcia il nome da prendere è uno, Conte. Conte vuole la Juventus? Bene, allora io mi attacco al citofono come fece Galliani con Destro“, quanto detto dal telecronista, che ha quindi individuato Napoli come miglior scelta per Conte e viceversa. “Conte non può permettersi di aspettare la Juventus o la Roma“, ha infine concluso Trevisani, marcando sulla propria ipotesi aggiungendo che gli azzurri possono tranquillamente adattarsi a 3 sotto la guida dell’ex Tottenham e che proprio quest’ultimo è l’unico in grado di poter riaccendere l’ambiente partenopeo.