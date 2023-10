LIVE – Napoli-Fiorentina 0-1 (7′ Brekalo): annullato il pareggio di Osimhen

Tutti gli aggiornamenti in diretta per la sfida tra Napoli e Fiorentina, posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

Dopo la sconfitta in Champions League, per mano del Real Madrid, è già tempo di tornare in campo per il Napoli di Rudi Garcia, che ha così l’opportunità di voltare immediatamente pagina. Gli azzurri hanno la possibilità di tenere il passo di Milan e Juventus, vittoriose negli anticipi giocati ieri, ma soprattutto di accorciato sull’Inter fermata in casa dal Bologna sul pareggio. Battere la Fiorentina non sarà comunque semplice: i viola hanno 14 punti in classifica, gli stessi del Napoli, e vogliono continuare a cullare le proprie speranze di centrare un piazzamento in zona Champions League.

Una sfida delicata, ma che potrebbe lanciare il Napoli proprio prima della sosta per le Nazionali. Proprio in virtù dello stop del campionato e dell’importanza del match, ci saranno pochi cambi rispetto alla formazione tipo di Rudi Garcia.

NAPOLI FIORENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli e Fiorentina.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano.

