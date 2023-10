Spalletti esclude Politano: svelati il motivo della scelta e la reazione

Luciano Spalletti ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni della Nazionale. Assente Politano, la sua reazione.

Matteo Politano ha iniziato molto bene la stagione con la maglia del Napoli. L’esterno azzurro, oltre a fornire prestazioni di altissimo livello, ha anche segnato in diverse occasioni. Questa sua partenza positiva gli era valsa la convocazione in Nazionale nella prima sosta della stagione. La sfortuna, però, si è accanita sul numero 21 azzurro. Dopo la prima partita contro la Macedonia, Politano ha dovuto far rientro a Castel Volturno per un problema al polpaccio.

Una nuova sosta per le Nazionali si sta avvicinando, ma Politano non avrà un’altra chance di mettersi in mostra.

Spalletti non convoca Politano: il motivo

Luciano Spalletti, nella giornata di ieri, ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni della Nazionale azzurra. Nella lista dei 27 convocati, però, è assente Matteo Politano.

L’edizione odierna de “Il Mattino” ha svelato i motivi dietro la scelta del tecnico di Certaldo e la reazione dell’esterno partenopeo.

Luciano Spalletti ha deciso di non convocare Politano per scelta tecnica e ha deciso di affidarsi ad altri esterni. Una scelta, quella di Spalletti, che ha spiazzato Politano. L’esterno azzurro, infatti, è un suo fedelissimo e non si aspettava assolutamente di rimanere fuori dai convocati.