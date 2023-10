Napoli-Fiorentina, Garcia ha deciso: la scelta sul turnover

Domani sera allo stadio Maradona il Napoli affronterà la Fiorentina. Rudi Garcìa ha già sciolto i dubbi di formazione contro la Viola.

Cresce l’attesa per il Napoli in vista della partita di domani sera. Gli azzurri, dopo aver perso contro il Real Madrid vogliono assolutamente riprendersi in Serie A. Nelle ultime due giornate di campionato gli azzurri sembrano essere tornati a livelli che gli competono. Il Napoli ha battuto prima l’Udinese per 4-1 e poi il Lecce per 4-0. Due prove che hanno dato prova del nuovo equilibrio difensivo trovato grazie alla coppia Natan Ostigard e poi hanno fatto vedere tutte le qualità degli azzurri.

Il Napoli negli ultimi due match ha imposto la propria superiorità. I ragazzi di Rudi Garcìa hanno dominato in lungo e in largo riportando Lobotka al centro del gioco e riscoprendo un Khvicha Kvaratskhelia in grande spolvero. Victor Osimhen non ha mai fatto manca il suo apporto grazie a una rete segnata contro i friulani e una contro i giallorossi. Come detto, però, il punto di svolta è stato l’ingresso tra i titolari di Natan.

La velocità del difensore brasiliano ha permesso a Rudi Garcìa di impostare una linea difensiva più alta. In questo modo la distanza tra difesa e centrocampo si è accorciata e il Napoli è riuscito a tornare più compatto andando a chiudere tutte le vie centrali. Lasciano meno spazio centrocampo e difesa, gli azzurri hanno corso anche meno quando bisognava tornare a difendere e la maggior freschezza si è vista dal punto di vista offensivo. Gli azzurri, infatti, non hanno più fallito le tante occasione che gli sono capitate negli ultimi due match. Sono, infatti, 8 le reti segnate negli ultimi 180 minuti di Serie A.

Napoli Fiorentina, le probabili formazioni

Il match di domani sera deve necessariamente consegnare al Napoli i tre punti. Gli azzurri sono a quattro lunghezze di distanza da Inter e Milan e non vogliono perdere il treno scudetto. Una vittoria contro la Fiorentina, inoltre, garantirebbe al Napoli di mantenere la sua posizione in zona Champions League.

Mancano ancora più di quattro ore al calcio d’inizio di domani sera, ma pare che Rudi Garcìa abbia già scelto quale sarà la formazione titolare. Il tecnico francese schiererà la squadra che è scesa in campo anche contro il Real Madrid. Per gli azzurri ci sarà solo un cambio in difesa.

La probabile formazione:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa; Lobotka, Zielinski; Politano; Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcìa

Dopo le polemiche a distanza con il suo agente, Garcìa è pronto a schierare dal primo minuto Mario Rui, rimasto a sorpresa in panchina contro il Real Madrid.