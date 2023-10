Italiano al Napoli al posto di Garcia? L’intervista svela il retroscena

Manca sempre meno all’attesissimo match contro la Fiorentina. Alla vigilia del match Joe Barone, ds della viola, ha parlato a “Il Mattino”.

Domani sera allo Stadio Maradona il Napoli tornerà a giocare la Serie A. I ragazzi di Rudi Garcìa sono in netta ripresa rispetto alle prime uscite stagionali. Le poche idee di gioco e la poca solidità difensiva delle prime giornate ha lasciato spazio ad un Napoli che pare ritrovato. I campioni d’Italia hanno dimostrato di poter lottare per grandi traguardi anche in questa stagione e ora puntano ad accorciare le distanze da Inter e Milan che guidano la classifica con quattro punti di vantaggio sugli azzurri.

Contro la Fiorentina non sarà un match facile. Entrambe le squadre arrivano dall’impegno europeo infrasettimanale. Per entrambe non sono arrivati i tre punti. Il Napoli, nonostante una grandissima prestazione, è uscito sconfitto dal match contro il Real Madrid. La Fiorentina, invece, è riuscita a pareggiare in rimonta contro il Genk. Gli azzurri, avendo giocato martedì, potranno sfruttare i più giorni di riposo a proprio vantaggio. La Viola, infatti, partecipando alla Conference League ha giocato di giovedì e ha dovuto anche fare un viaggio di ritorno dal Belgio.

L’ultima sfida contro la Fiorentina, per il Napoli, è stata anche la prima partita dopo aver vinto matematicamente lo scudetto. Il Maradona era completamente sold out per una festa che si è protratta anche nel post partita con i giocatori che hanno festeggiato insieme ai tifosi. Nel pre partita, invece, la Fiorentina onorò i nuovi campioni d’Italia con “el pasillo de honor“.

Italiano al Napoli? L’intervista svela la verità

Napoli-Fiorentina è un match che ha dentro di sé anche alcuni intrecci di mercato. L’ultimo, in ordine di tempo, interessa Vincenzo Italiano che in estate è sembrato vicino al Napoli. Joe Barone, in un intervista rilasciata a “Il Mattino” ha svelato tutta la verità.

Incalzato sulla vicenda Italiano, Barone non ha allontanato le voci che vedevano il tecnico viola sulla panchina del Napoli. Barone, però, ha ricordato come Italiano fosse legato alla Fiorentina da un contratto che deve essere rispettato. Italiano, dal canto suo, non è mai andato a chiedere alla Fiorentina di liberarlo per approdare sulla panchina del Napoli.

Barone, spiegando nel dettaglio il progetto del Viola Park ha svelato come anche Aurelio De Laurentiis sia un sostenitore della filosofia adottata dalla società toscana. Secondo Barone, sia Rocco Commisso che il patron del Napoli hanno una visione societaria proiettata nel futuro che permette a Fiorentina e Napoli di poter lottare per grandi traguardi.