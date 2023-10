Consiglio dei saggi di Garcia, svelati i membri: mancano due top

Il Napoli domani sera sarà impegnato contro la Fiorentina. Alla vigilia del match vengono svelati ‘i saggi’ di Rudi Garcìa.

Il match di domani sera sarà molto importante per la stagione del Napoli. Gli azzurri, dopo le fatiche di Champions League contro il Real Madrid devono vincere obbligatoriamente. Ad imporlo agli azzurri c’è la classifica. Il Napoli, infatti, ha bisogno di rimanere attaccato alle milanesi che provano già a scappare.

Gli azzurri troveranno nella Fiorentina un avversario complicato che in questa settimana europea ha dimostrato di essere una squadra che non molla mai. In Conference League, dopo essere stata sotto per 2-0, la Viola è riuscita a recuperare il risultato nei minuti finali.

Garcìa, dunque, dovrà affidarsi ai migliori e chissà che non faccia affidamento anche sull’ormai famoso consiglio dei saggi.

‘Consiglio dei saggi’: svelati i nomi

Rudi Garcìa, nel corso di un’intervista pre Champions League ha svelato di aver creato una sorta di consiglio all’interno della squadra e lo ha denominato ‘dei saggi’.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato chi sono gli uomini che fanno parte del Senato dello spogliatoio azzurro.

Secondo il noto quotidiano sportivo non ci sarebbero nè Kvaratskhelia, ne Osimhen. Per la verità non è presente nessuna attaccante. Garcia si è circondato solo di difensori e centrocampisti. Nel ‘Consiglio dei Saggi’, infatti, sono presenti Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Zielinski e Alex Meret.

Alcuni sono presenti per una questione di anzianità, altri per la loro longevità nel Napoli. Anguissa, invece, è presente per i suoi trascorsi a Marsiglia proprio con Garcia.