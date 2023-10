Ultim’ora Napoli-Fiorentina: i tifosi non se lo aspettavano

Una notizia inaspettata quella venuta a conoscenza dei tifosi azzurri per Napoli-Fiorentina. C’entrano i biglietti per la sfida.

Un Napoli in ripresa, seppur reduce da una sconfitta tutto sommato convincente con il Real Madrid in Champions, si prepara a salutare nuovamente il campionato in vista della seconda pausa stagionale per le Nazionali. Ospite della festa sarà infatti la Fiorentina, che giungerà in Campania come ultima avversaria degli azzurri al Maradona fino al 29 ottobre. Dati che rendono dunque un match già importante di suo ancor sentito e più degno d’attesa. Nonostante tali premesse però, una notizia sorprendente ha colpito i partenopei (sia tifosi che società) negli ultimi giorni, con i biglietti per il match assoluti protagonisti di tale scenario.

Napoli-Fiorentina, numerosi biglietti ancora disponibili

Anche in occasione di Napoli-Fiorentina, la società azzurra ha deciso di scindere in due le fasi di vendita dei tagliandi. Durante la FASE 1 infatti, i biglietti erano accessibili esclusivamente ai possessori di SSCN Fan Stadium Card, con la FASE 2 invece aperta a tutti supporter. Nonostante la prima fase sia entrata in vigore già un mese fa, con la seconda aperta da circa due settimane, ancora numerosi ticket per la sfida sono disponibili. Dati sorprendenti se paragonati agli ultimi sold-out e ai numeri totalizzati dai campani lo scorso anno. La sorpresa inoltre persiste se si pensa che Napoli-Fiorentina sarà l’ultima occasione per vedere gli azzurri fra le mura del Maradona prima del 29 ottobre, causa sosta per le Nazionali. Di seguito, i biglietti ancora disponibili:

Curva A inferiore : ultimi posti disponibili, a partire da25€;

: ultimi posti disponibili, a partire da25€; Curva B inferiorie : ultimi posti disponibili, a partire da 25€;

: ultimi posti disponibili, a partire da 25€; Distiniti inferiori : ultimi posti disponibili, a partire da 50€;

: ultimi posti disponibili, a partire da 50€; Distinti superiori : disponibilità bassa, a partire da 80€;

: disponibilità bassa, a partire da 80€; Tribuna Nisida : disponibilità bassa, a partire da 95€;

: disponibilità bassa, a partire da 95€; Tribuna Posillipo: disponibilità media, a partire da 130€.

Dati, come visibile, alquanto inusuali per il Maradona, soprattutto considerando che la sfida, cui calcio d’inizio è programmato alle ore 20.45 di domenica 8 ottobre, si svolgerà fra meno di due giorni. Solo le curve superiori sono dunque sold-out, grazie alla sostanziale mano donata qui dagli abbonati, con i settori inferiori che potrebbero registrare un tutto esaurito nelle prossime ore. Alquanto improbabile, invece, che la stessa sorte tocchi alle zone superiori di Distinti, Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo, con l’impianto di Fuorigrotta che si appresta ad ospitare la Fiorentina con parecchie zone vuote sugli spalti Fra esse, anche il settore ospiti, disertato dai tifosi della viola a causa del caro prezzi.