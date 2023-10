Serie A, doppio pareggio negli anticipi: frena ancora la favola Lecce (CLASSIFICA)

Termina la prima parte dell’8° turno di Serie A 23/24. Come cambia la classifica in seguito ai risultati dei primi due anticipo di giornata.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Napoli-Fiorentina, atteso fra le mura del Maradona per le ore 20.45 di domenica 8 ottobre. Azzurri e viola chiuderanno definitivamente l’8° turno di Serie A sul campo di Fuorigrotta, portando quindi il campionato verso la seconda sosta per le Nazionali. Un’ulteriore motivazione, dunque, per far bene e per affacciarsi alla pausa ben piazzati in graduatoria, con tale discorso che vale sia per campani che toscani. In attesa del match inoltre, Napoli e Fiorentina (attualmente a pari punti), possono giovare di una buona notizia venuta fuori dagli anticipi del venerdì sera.

Pari fra Lecce e Sassuolo, come cambia la classifica di Serie A

Una partenza alquanto sorprendente quella intrapresa dalle due squadre odiernamente impegnate al Via del Mare, impegnate in un vero e proprio scontro al vertice. Il Sassuolo infatti, dopo le prime difficoltà iniziali, è riuscito a portarsi a ridosso della zona Europa grazie alle due vittorie di spessore ottenute su Juventus ed Inter, con il Lecce addirittura salito sul podio in occasione delle scorse giornate.

Purtroppo per i giallorossi però, il risultato maturato contro i neroverdi non aiuta il percorso da sogno salentino. L’1-1 firmato Berardi e Krstovic frena infatti la corsa dei pugliesi, che chiudono l’8° turno a 12 punti in settima posizione, rischiando l’aggancio da Frosinone, Torino e Monza in caso di vittoria nonché il sorpasso dal Bologna in caso di trionfo rossoblù.

Un vero e proprio peccato per il Lecce che, qualora fosse riuscito a conquistare i tre punti, avrebbe potuto riaffacciarsi alle zone alte della classifica. I punti sarebbero stati infatti 14, che avrebbero portato i salentini all’aggancio su Juventus, Fiorentina e Napoli tra le prime cinque posizioni, potendo sfruttare quindi l’imminente scontro diretto fra gli azzurri e la viola per rimanervici anche al termine della giornata. Nell’altro anticipo inoltre, altro pareggio fra Empoli ed Udinese, stavolta a reti bianche, e che ancora sia i toscani che i friulani ai bassi fondi della classifica.