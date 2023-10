Nazionale, scelta a sorpresa di Spalletti: la decisione sul Napoli fa discutere

Ancora Napoli nel segno delle convocazioni per le Nazionali. Dopo Rrahmani, un altro azzurro è stato escluso dalla lista.

In casa Napoli ci si prepara ad affrontala Fiorentina al Maradona per l’ultima sfida di Serie A pre-sosta Nazionali. Quella di domenica 8 ottobre alle ore 20.45 sarà infatti la gara che chiuderà momentaneamente il campionato, lasciando spazio agli impegni internazionali delle rappresentative fino al 22 ottobre. L’avvicinarsi degli eventi ha dunque scaturito le prime liste ufficiali di convocati da parte delle principali Nazioni, con due sorprese già belle visibili in casa Napoli. Dopo Rrahmani infatti, un altro azzurro è stato escluso dall’elenco.

Spalletti sorprende, Politano Out dai convocati

Sono arrivate le seconde convocazioni ufficiali da parte di mister Luciano Spalletti da Commissario Tecnico dell‘Italia. Il tecnico di Certaldo ha infatti comunicato l’organico azzurro che affronterà Malta ed Inghilterra rispettivamente il 14 ed il 17 ottobre, tentando di strappare due vittorie fondamentali per raggiungere la qualificazione ad Euro2024.

Nella lista, saldamente presenti quindi Meret, Di Lorenzo e Raspadori, pronti a giocarsi le proprie carte nei due impegni della selezione tricolore. A sorpresa però, l’assente è Matteo Politano, sostituito dal rientrante Berardi rispetto alle convocazioni dello scorso mese. Dopo Rrahmani dunque, anche l’esterno destro rimarrà a disposizione di Rudi Garcia, in quel di Castel Volturno, nelle prossime settimane.