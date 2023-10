I tifosi del Napoli possono esultare, succederà da domani all’aeroporto di Capodichino (FOTO)

Una splendida notizia per tutti i tifosi del Napoli si prepara ad essere annunciata. I supporter azzurri sono infatti in visibilio.

La Napoli-mania è ormai tornata a farla da padrone all’ombra del Vesuvio, dove lo Scudetto conquistato nel 2023 ha sicuramente contribuito a riaccendere un entusiasmo forse alleviatosi negli ultimi anni. Ne sono una dimostrazione le spedizioni da parte dei tifosi in quel di Dimaro e di Castel di Sangro in occasione dei ritiri pre stagionali, con la SKI Arena ed il Patini sempre stracolmi di fan sia in occasione di un’amichevole che in occasione di un semplice allenamento a porte aperte. Un calore che ha inoltre dipinto nuovamente la città d’azzurro in ogni singolo angolo, aprendo le proprie strade a turisti affascinati nonché a supporter locali sempre più fieri di quanto messo in atto dei propri beniamini.

Come non citare inoltre il Maradona, più rumoroso che mai nelle ultime uscite azzurre nonostante la stagione non sia partita con il piede giusto. A Napoli c’è infatti voglia di riscatto e di rimanere piantati ai vertici alti della classifica ancora per molto, magari non aspettando necessariamente tre decenni per poter festeggiare un nuovo successo. Alla luce di ciò, i tifosi sono dunque pronti a spingere all’inverosimile la squadra anche tramite l’acquisto dei prodotti ufficiali, come dimostrato dal duraturo sold-out delle nuove divise da gioco vissuto quest’estate.

L’assalto dei supporter agli store ufficiali partenopei ha infatti rappresentato una delle parentesi più gioiose degli appena passati mesi estivi, portando la società ad una pura e semplice conclusione: i tifosi sono in trepidante attesa di una nuova e splendida notizia.

SSC Napoli Store, prevista inaugurazione a Capodichino

Un nuovo store fisico targato SSC Napoli sta per approdare ufficialmente sul suolo del capoluogo campano. Dopo il successo avuto con l’apertura estiva del nuovo punto in Via Calabritto, la società azzurra è pronta ad incastonare un proprio pezzo di se in un altro luogo cardine della città. Trattasi dell’Aeroporto di Capodichino, che ritroverà dunque al suo interno uno store ufficiale Napoli dopo parecchi anni d’assenza. Una location molto suggestiva, strategica al punto giusto e che non fa altro che rimarcare l’ormai iconico slogan “From Napoli to the World“.

Un ottimo modo, dunque, per espandere il proprio brand anche all’estero, sottoponendo ogni giorno il proprio marchio ed i propri prodotti ufficiali agli occhi dei turisti appena sbarcati nella città partenopea, o di ritorno a casa base. Lo store pop-up, situato all’interno della zona duty-free dell’aeroporto, verrà quindi inaugurato nella giornata del 7 ottobre 2023, anche se non sono ancora note news in merito alla partecipazione di una qualche figura societaria (ricordiamo l’inaugurazione vissuta in Via Calabritto con la presenza di Valentina De Laurentiis).

Dalla giornata di domani dunque, un nuovo punto ufficiale targato Napoli si aggiungerà ai tre già presenti in città, quali il già citato store di Via Calabritto nonché quelli ubicati all’interno della Stazione Centrale Garibaldi e del Centro Commerciale Campania.