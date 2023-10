Verso Napoli-Fiorentina, Italiano: “Problema per un titolare”

Si avvicina sempre più Napoli-Fiorentina, con più di un problema nelle fila dei titolari viola. L’annuncio arriva da Vincenzo Italiano.

Continua ad avvicinarsi l’incontro fra Napoli e Fiorentina, in programma al Maradona domenica 8 ottobre alle ore 20.45 . La sfida di Fuorigrotta chiuderà definitivamente i conti con la Serie A, che andrà successivamente in “vacanza” a causa della pausa Nazionali. Terminare alla meglio queste tre settimane di rush fra campionato e coppe europee diventa dunque di fondamentale importanza ai fini del percorso eseguito e da seguire, con azzurri e viola ben consapevoli di ciò. Arrivano però problemi per i toscani, che potrebbero perdere più di un titolare in vista della sfida contro i Campioni d’Italia.

“Nico potrebbe rifiatare a Napoli”, le parole di Vincenzo Italiano

Intervistato ai microfoni di SkySport nel post-partita di Fiorentina-Ferencvaros, Italiano ha annunciato una particolarità che potrebbe contraddistinguere la partita contro il Napoli. Trattasi del possibile mancato impiego di Nico Gonzalez, autore del gol del definitivo 2-2 ed apparso a quanto esausto a fine gara. “Con lo staff facciamo valutazioni su determinati calciatori anche in vista dei prossimi impegni. La prossima partita è con il Napoli ed uno dei giocatori sotto esame è Nico. Le sta giocando tutte e valuteremo se farlo riposare“, le parole di Italiano, che ha inoltre confermato tale ipotesi grazie alle proprie successive parole.

“Ci sta che Nico sia stanco, e l’aver recuperato Ikone ci permette di farlo rifiatare“. Dichiarazioni che sanno dunque di partenza dalla panchina per l’argentino in quel di Napoli, con la Fiorentina che avrà inoltre ulteriori analisi da dover svolgere. Il portiere titolare Christensen ha infatti dato forfait per un infortunio nel riscaldamento, e la sua presenza al Maradona è ora fortemente in dubbio.