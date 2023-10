Problemi Meret? L’ex allenatore ci va giù duro: critiche pesanti

Arrivano ulteriori dichiarazioni nei confronti di Alex Meret, finito al centro delle critiche dopo il presunto errore in Napoli-Real Madrid.

Continuano a ridondare fra le mura del Diego Armando Maradona gli scroscianti applausi del pubblico napoletano al fischio finale di Napoli-Real Madrid. Un gesto con la quale tutti i tifosi partenopei hanno voluto ringraziare gli azzurri per la super prestazione messa in atto insieme ai blancos, meritevole di complimenti dopo la sconfitta arrivata nei minuti finali. Sconfitta che ha si innalzato lo status di alcuni giocatori della squadra di Garcia, come un impeccabile Natan, un ancora glaciale Zielinski ed un Politano in crescita, ma anche posto una figura in particolare sul banco degli imputati.

Trattasi di Alex Meret, ormai costantemente alle prese con ogni qualsivoglia tipo di critica al minimo errore, da tifosi che spesso ne dimenticano invece le ottime prestazioni e gli interventi fondamentali. Un aspetto, questo, non particolarmente andato giù a Luciano Tarallo, ex preparatore atletico dei portieri del Napoli ed intervenuto in pesante critiche verso i supporter troppo puntigliosi nei confronti di Meret.

“Lo rimpiangeremo”, Tarallo difende Meret ed attacca i tifosi

Negli attimi immediatamente successivi al gol del 2-3 messo a segno da Valverde, Napoli-Real Madrid è letteralmente divenuta il centro di un duro focus ad opera dei tifosi su Alex Meret. L’estremo difensore azzurro è stato infatti accusato da gran parte della tifoseria di essere colpevole sul gol del sorpasso blancos, causa una mancata reattività che ha permesso alla palla di colpire prima la traversa e poi di sbattere sulla schiena dello stesso portiere prima di entrare in porta. Un focus non particolarmente apprezzato da Luciano Tarallo, ex allenatore dei portieri del Napoli. “La palla viaggiava a velocità assurde, dal divano sono tutti bravi a criticare“, le parole dell’ex membro dello staff rilasciate ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Tarallo ha poi continuato:

“Il gol del Real non è colpa di Meret. Per parare il tiro di Valverde c’era bisogno di una reattività complessa in pochissimi decimi di secondo. Sono tutti bravi a criticare dal divano, poi però nessuno dice che le parate di Alex hanno portato uno Scudetto al Napoli. I tifosi devono capire che Meret è uno dei migliori portieri d’Europa. Per loro chi sarebbe meglio? Onana pagato 50 milioni e già alla porta a Manchester? O Kepa, pagato ancor di più, responsabile del gol di Ostigard?”

“Quando Alex andrà via, i tifosi lo rimpiangeranno“, ha quindi concluso l’allenatore, terminando con una pesante sentenza il proprio sfogo personale.