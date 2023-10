Osimhen e l’agente gelano di nuovo il Napoli: nessuno se lo aspettava

Victor Osimhen è al centro dei rumors in casa Napoli: nonostante il calciatore non stia facendo pesare sul campo i recenti equivoci social, c’è un gesto che preoccupa e non poco i tifosi azzurri.

Aurelio De Laurentiis, nell’immediato post di Napoli-Real Madrid, ha parlato di Victor Osimhen e del suo rinnovo di contratto. Il numero uno azzurro ha rotto il silenzio dopo il recente caos che ha visto come protagonista proprio il nigeriano: un caso che, stando a quanto visto sul campo, sembrerebbe rientrato ma che in realtà potrebbe portare con sé ancora tante scorie.

Il patron azzurro si è rivelato ampiamente soddisfatto del suo numero 9, aggiungendo che non ci sono problemi né per la sua permanenza in azzurro né per quanto concerne il rinnovo. Ma è chiaro che, nonostante la virtuale stretta di mano tra il club partenopeo e l’agente del calciatore, Roberto Calenda, l’accordo tra le parti è ancora lontano dalla formalizzazione. Quanto successo nelle ultime settimane sicuramente non ha aiutato a creare un’atmosfera distensiva, malgrado le parti siano uscite allo scoperto con un comunicato chiarificatore. Ma per quanto riguarda la trattative per il rinnovo di contratto, tutto sembrerebbe essere ancora in alto mare.

Rinnovo Osimhen: è gelo tra le parti

Quale futuro per Victor Osimhen? L’attaccante del Napoli pensa solo al campo, ma è evidente che i tifosi guardano con apprensione anche alla trattativa per il rinnovo di contratto, giunto ora a una fase di stallo e gelo.

A fare il punto della situazione a riguardo è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui né il calciatore ex Lille né il suo agente hanno fatto retromarcia in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto. Una situazione che porta a una fase di stallo, al momento difficile da lasciarsi alle spalle, diversamente per quanto accaduto riguardo il caso TikTok. Il quotidiano, in particolare, si sofferma sulla posizione del procuratore Calenda, che non ha rilasciato alcun comunicato distensivo dopo la nota bomba rilasciata il social-gate.

La società, frattanto, cerca di far rientrare il tutto e le parole del patron De Laurentiis sono sintomo, probabilmente, della volontà di provare a riavvicinarsi al proprio campione, per evitare così un addio a stretto giro, a cifre certamente non elevatissime (considerando la scadenza del contratto fissata per il 2025, ndr). I tifosi, intanto, attendono novità e sperano che le parti trovino un punto d’incontro per un matrimonio duraturo e senza grandi ribaltoni all’orizzonte.